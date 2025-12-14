（圖／本報系資料照）

府院傳出已拍板《財劃法》及公教年金修法將以「不副署、不公布」方式，「沒收」立法院三讀的條文。這是以鑽憲法漏洞的方式，將總統公布法律的義務、行政機關依法行政的責任予以武器化，自創出一種憲法未明文授權的「實質否決權」，讓總統及行政院長的2票，就此抵過代表全國人民的113票。

賴清德與卓榮泰可以這麼做嗎？就技術來說，無論是主張程序有瑕疵所以十日期限尚未起算、指控修法違憲所以有權拒絕，或透過釋憲、暫時處分當作緩衝，實質上都讓他們有不副署、不公布的灰色地帶。

廣告 廣告

但憲法寫得很清楚：立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統「應於收到後十日內公布」；總統公布法律、發布命令，須經行政院長副署。換言之，公布是義務，副署是責任。行政機關若不服，憲法也給了正規出口，即移請立法院覆議，但若維持原案，行政院長應即接受。

這時若仍陷入僵局，憲法也給一條路，就是發動不信任倒閣，行政院長辭職，並得呈請總統解散立法院。所以憲法給的路徑是倒閣、改選，這也不是把副署、公布的法定程序當成戰場。

若總統與閣揆可以藉此讓法律永遠不生效，那實質上就是把「立法權＋公布與副署」的憲政程序，改造成「總統閣揆2票否決」的機制。在民主憲政裡，必然導致人民授權的立法權被行政權架空，責任政治不復存在。

賴總統要曉得，堅持蠻幹到底就等於宣告：只要行政機關不滿意，就有權將法律變成「有名無實」，這會把台灣帶向人治，而非法治，就此成為未來每一任政府循此濫用的憲政前例。