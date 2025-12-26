2秒衝到時速700km 陸磁懸浮實驗破新紀錄

大陸磁浮列車再升級，結合無人駕駛技術，最高時速上看六百公里。未來北京往返上海，行程可望從4個小時，縮短到只要2個半小時。如今速度再往上推，大陸國防科技大學的最新測試，上噸重的試驗車，2秒內可衝上時速700公里，刷新全球紀錄。

大陸國防科技大學的磁懸浮試驗車測試，2秒內可衝上時速700公里，刷新全球紀錄。（圖／大陸央視）

上噸重的試驗車，瞬間暴衝。短短 2 秒，加速到時速 700 公里。鏡頭裡，只剩下一道白影。最後穩穩停下，安全完成測試。

大陸國防科技大學人員 李杰：「我們這次超高速超導電動磁懸浮系統成功，將加速我國超高速磁懸浮交通的研發。」

大陸國防科技大學磁浮團隊，打破超導電動磁懸浮列車的世界紀錄。未來有望成為，高鐵與飛機以外，快速交通運輸的新選擇。

央視記者：「這是最新一代由AI輔助設計的磁浮列車，時速可達600公里。」

同一時間，大陸國企推出的600公里高速磁浮列車，已經進入測試階段。一旦成功上路，北京到上海約莫4小時的路程，最快2個半小時就能抵達。不過，當時速提升到600，風阻會比時速400公里，增加一倍以上。如何降低風阻，設計團隊找AI幫忙。

中車技術品質與資訊化部主任 陳建：「以前制定一套方案需要超過200天，但現在有了AI，只要一天就能完成。」

中車長客公司工程師 邵南：「車輛低速的時候，通過橡膠輪走行，達到150公里速度以後，橡膠輪收起，車輛實現懸浮運行。」

新一代磁浮列車，不只跑得快、噪音低，後續維護成本也相對更便宜。另外，列車還可實現無人駕駛。

央視記者：「車廂內部就沒有傳統的駕駛室，我面前的這塊屏幕顯示的就是列車實時的運行狀態。如果是屏幕打開，坐在前排的旅客能以司機第一視角，來看到列車的運行。」

央視記者 vs. 工程師：「你看這個窗戶沒有窗簾，我發現這個你看，現在您看到這兩個點了嗎，你就可以增減它的這個車窗的亮度。」

車窗沒有窗簾，每位旅客都配備平板電腦，動動手指，就能控制車窗明暗。再加上無線充電等設備，全面提升乘坐體驗。

