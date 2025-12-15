2移工輪流與國中妹愛愛！荒唐辯「胸部大、身高很高」誤認成年下場慘

（社會中心／綜合報導）連江地方法院近期審結一起震驚當地的妨害性自主案件，兩名在馬祖工作的印尼籍男子阿卡與阿弓（均為化名），因與一名未滿 14 歲的國中女學生多次發生性關係，分別遭重判並將於刑滿後驅逐出境。判決書揭露了荒唐的過程，阿卡於 2023 年跨年夜在南竿鄉某廟宇前的涼亭發現少女落單，搭訕後隨即在現場與少女發生性行為，上演了一場大膽的「涼亭野戰」。

案情更在同年 3 至 4 月間變本加厲。當時阿弓將少女帶回公司移工宿舍，阿卡見狀竟要求阿弓暫時離開房間，隨即鎖門與少女在房內激戰一回。完事後，阿卡喚回在門外等候的阿弓，阿弓一進門見少女「上半身赤裸」，慾火難耐下立即接手與少女發生性關係。隨後阿卡返回房內，目睹阿弓正對少女進行親吻與撫摸胸部的親密舉動，竟又不避諱地加入戰局，再度與少女發生性行為，形成兩男在宿舍內輪流與少女發生關係的混亂場面。直到同年 6 月，阿卡又在涼亭巧遇少女，兩人再次就地發生關係。

示意圖／兩名在馬祖工作的印尼籍男子阿卡與阿弓（均為化名），因與一名未滿 14 歲的國中女學生多次發生性關係。（擷取自 免費圖庫freepik）

全案審理時，兩名被告雖坦承與少女發生性行為，但阿弓辯稱少女「身材高挑、胸部發育豐滿」，讓他誤以為對方已滿 16 歲。然而法官勘驗少女生活照，認為其長相稚氣、外型清秀，明顯就是未滿 14 歲的幼女，且被告曾見過她穿著校服，主觀上應能預見其未成年身分。至於少女指控遭性侵部分，法官指出，若少女首次在涼亭受害，理應會對被告產生恐懼並迴避，卻仍主動前往宿舍，且身體無明顯抵抗外傷，難以認定是遭強迫，故認定雙方為合意性交。

最終法院審酌，兩名移工為滿足私慾，竟對身心未成熟的少女性交，嚴重影響其身心健康發展。考量兩人已婚且育有女兒，犯後已道歉且無前科，依阿卡犯下 4 個對未滿 14 歲女子性交罪，合併判處 4 年 6 月徒刑；阿弓犯下 1 罪，判處 3 年 2 月徒刑。兩人均須於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案仍可上訴。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

