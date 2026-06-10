2稚子面前殘殺爸媽！高雄「惡鄰」吳龍滿一二審都判死 最高院一理由全撤銷

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄「惡鄰」吳龍滿在2稚子面前殘殺其父母，一二審都判死。資料照片

發生在2023年間、震驚社會的高雄武廟大樓喋血案，惡鄰吳龍滿因不滿樓上發出噪音，竟持刀上樓當著2名幼子面前殘忍砍殺羅姓夫妻，奪走2條人命。全案歷經一審、二審皆判吳男2個死刑、褫奪公權終身，但最高法院今（10）日出手，以「未做精神鑑定」等理由，將死刑判決全數撤銷，發回高雄高分院更審。

本案發生在2023年9月間，與死者羅姓夫妻住在同一棟大樓13樓的吳龍滿，因長期懷疑14樓鄰居羅男一家製造噪音，竟於清晨時分，趁著羅姓夫妻準備帶7歲、5歲兒子上學、大門未緊閉的空檔，持刀闖入狂砍蔡姓妻子5羅妻蔡女5刀，接著再衝進臥室，對著睡夢中的羅姓丈夫瘋狂刺殺8刀，2名稚子全程親眼目睹父母濺血慘死，心靈受創嚴重。

廣告 廣告

吳男犯後態度惡劣，開庭時不僅行使緘默權，二審甚至無恥要求傳喚目擊的小兄弟出庭作證，引發家屬與社會公憤。二審高雄高分院認為，吳男手段殘忍、犯行情節最重大，由3名法官「一致決」維持死刑。

但案子到了最高法院，卻出現大逆轉。最高院認為，原審並未對吳龍滿進行精神鑑定，這不符合憲法法庭113年度憲判字第8號「死刑判決必須確認被告無精神障礙」的要求；此外，關於是否預謀殺人及動機，一、二審認定也與卷內資料不符，最高法院因而在今天撤銷死刑判決，發回高雄高分院更審。



回到原文

更多鏡報報導

直擊NTR現場！3寶爸深夜目睹死黨「激戰愛妻」 抓姦隔日小王竟自爆：你偷看我女友我更興奮

破百公斤「喪屍煙彈」原料闖關 橋頭悍檢攔截20億毒品入台獲表揚

醋罈子翻了！不甘淪小三 熟女開假帳狂撒正宮裸照嗆「夫婦兩個都搶別人的」

毒駕載10瓦斯、撞斷所長腿竟全放了！「佛系法官」陳德池背景遭起底 曾認罵「龜兒子」無罪