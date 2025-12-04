「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門

「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預防環境重金屬對神經系統的傷害。

「鉛」是最常見的神經毒性重金屬

神經外科醫師謝炳賢指出，鉛是最常見的神經毒性重金屬之一，能取代鈣離子進入神經細胞，干擾神經訊號傳導，有研究發現，血液中鉛含量每增加10微克/分升，兒童智商平均下降4至5點。

即使是低劑量的鉛暴露，也可能導致注意力不集中、學習困難和行為問題，這種智力損傷可能是永久性的，成人上慢性鉛中毒則可能引發周邊神經病變，表現為手腳麻木和肌肉無力。

「汞」能穿透血腦屏障 直接攻擊大腦

謝炳賢提到，另一種常見的重金屬是「汞」，汞對神經系統的影響尤為精準且嚴重，它能直接穿透血腦屏障，在大腦中蓄積，每天食用高汞魚類（如鯊魚、鮪魚）的人，其大腦中的汞含量可能是一般人的5至10倍。

汞主要攻擊大腦皮質和小腦，導致視覺和聽覺障礙、感覺異常、協調能力下降以及記憶力衰退和認知功能障礙。更嚴重的是，汞會與神經元中的硫氫基結合，破壞蛋白質結構，使神經細胞逐漸死亡，這種損傷往往是不可逆的。

「砷」中毒易引發周邊神經病變

謝炳賢解釋，砷是最容易被忽視的神經毒素之一，尤其是通過飲用水進入人體的無機砷。若長期飲用砷污染的水，就像日復一日地給神經系統注入微量毒素，積少成多，危害巨大。

砷中毒最典型的神經系統表現是周邊神經病變，表現為手腳出現「襪子-手套」式的麻木感、灼熱或刺痛感、肌肉無力及感覺異常。研究表明，長期砷暴露還會增加多種神經退行性疾病的風險，包括帕金森氏症和阿茲海默症。

「鎘」會干擾神經遞質釋放 導致胎兒異常發育

謝炳賢提到，鎘主要通過香菸煙霧、工業污染和某些食物進入人體，在腎臟和肝臟中蓄積，對神經系統的影響同樣不容忽視。研究顯示鎘能干擾神經細胞中的鈣信號通路，影響神經遞質的釋放，導致嗅覺功能下降、運動協調能力下降、學習和記憶功能受損以及焦慮和抑鬱情緒增加。

更令人擔憂的是，孕婦體內的鎘可以通過胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發育。統計數據顯示，母體鎘暴露每增加一個單位，嬰兒出生後神經發育異常的風險增加約20%。

4招幫你降低重金屬對神經系統傷害

謝炳賢建議，日常可透過4招來預防重金屬對神經系統的傷害：

減少食用大型深海魚類的頻率，選擇有機蔬果，減少農藥和重金屬攝入。

確保水質安全，使用符合標準的淨水器，定期檢測家庭用水中的重金屬含量。

避免吸菸，因為香菸是鎘的重要來源，戒菸可顯著降低鎘的攝入量。

攝取富含抗氧化物質的食物，如深色蔬菜、莓類水果，這些食物有助於對抗重金屬引起的氧化損傷。

他也強調，如果懷疑自己有重金屬暴露史，且出現不明原因的神經症狀，應及時就醫檢查，重金屬中毒的預防和早期干預至關重要，及早治療才能維持健康的生活品質。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／謝炳賢醫師

