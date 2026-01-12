2童摘果實搗蛋畫面曝光 女店員見滿地「爆桔」調監視器：不會教不要生

記者林昱孜／台南報導

滿地爆桔！台南永康區一間通訊行10日中午開店時，發現地板滿是被踩爛的金桔，調出監視器找原因，原來是2名孩童摘下門口盆栽果實，時而往大馬路丟，時而扔騎樓用腳踩踏，女店員無奈崩潰刷地：「不會教就不要生」，畫面曝光後，引起網友熱議。

2名孩童拔下盆栽上的金桔開始搗蛋。（圖／翻攝自Threads @appleteacher11）

2名頭戴安全帽的小朋友，被監視器拍下搗蛋實錄，只見他們摘下門口盆栽的金桔，其中一個主要朝內部騎樓猛攻，將果實放在地上踩，另一個則鎖定外部攻擊，在門口搗蛋爆桔，不時朝馬路扔擲金桔，期間皆未看見家長出現制止。

2名孩童一個拔下金桔就往馬路丟，另一名則扔地上踩踏。（圖／翻攝自Threads @appleteacher11）

通訊行店員10日準備上班開店，看到門口滿地被踩爛噴汁的金桔傻眼，除了認命的刷地板，也調出監視器還原當時狀況，推測是家長在隔壁包便當，孩童不耐久候調皮搞事。業者並未報警提告，女店員希望藉著將畫面PO網，提醒家長在看到孩子不妥舉動時，能夠出言告誡，「不會教就不要生」。

女店員雖沒報警提告，但將畫面PO網，希望家長能夠告誡孩童不妥舉動。（圖／翻攝自Threads @appleteacher11）

畫面被放上《threads》後，不少網友紛紛表示，「提告，讓他家長永生難忘？」、「拔完沒結帳」、「不懂事拔就算了、丟門口地板踩真的很不行」、「提告，幫忙教小孩，也算社會安全網協助父母育兒，這是做功德」、「告下去，處罰掃地跟洗地板 」。

台南,店員,監視器,金桔,盆栽,騎樓,孩童,屁孩（圖／翻攝自Threads @appleteacher11）

