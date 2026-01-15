2童猝死案例讓家長好慌？ 長庚兒醫曝：應有潛在病因

台中一名11歲女童10日跟隨父親外出，買完包子上車瞬間突然大叫一聲後昏迷，當場失去生命跡象，醫院以葉克膜搶命3天，最終仍因腦部缺氧、肺水腫不治。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後感冒狀況持續，並曾出現心臟不適。另一起中國湖南案件，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人後倒地，傳出為心因性休克搶救不及身亡，家屬稱女童過去無病史。兩起事件在網路引發討論，也讓不少父母感到恐慌。

臨床上確實會看到孩子在情緒劇烈波動下出現過度換氣、暈厥、短暫昏倒，但從哭鬧或激動直接走到猝死，在臨床上並不常見。 （示意圖／Pixabay）

廣告 廣告

長庚紀念醫院兒科急診醫師吳昌騰針指出，單純因劇烈情緒直接導致猝死並不符合臨床常見情況，多數個案仍須回到心臟、腦部或代謝等潛在病因來解釋。他強調，情緒比較像是誘發因素，而非唯一原因，若真的發生猝死，多半必須能解釋背後的生理機轉。

吳昌騰表示，臨床上確實會看到孩子在情緒劇烈波動下出現過度換氣、暈厥、短暫昏倒，但從哭鬧或激動直接走到猝死，在臨床上並不常見。他直言，單純因情緒高漲、腎上腺素分泌增加就導致孩子當場猝死，並不符合臨床經驗。他補充說明，成人突然倒地猝死確實可能與心肌梗塞、主動脈剝離等疾病有關，但這類情況在兒童身上極為少見，以兒科來說，小朋友幾乎不會因為心肌梗塞而突然倒地過世。

針對台中女童猝死案，吳昌騰分析臨床上常見的兒童休克原因大致分為四種。第一種是低血容量性休克，多見於大量失血、嚴重脫水或體液流失，例如重大外傷、腸胃道大量嘔吐腹瀉等，由於血容量不足導致血壓下降、器官灌流不足，這類型通常病程會有較明顯徵兆，家長相對比較看得出來。

第二種是分布性休克，包含敗血性休克、過敏性休克，常見於嚴重感染或嚴重過敏反應，因血管異常擴張造成血壓驟降。吳昌騰表示，若是敗血性休克，孩子多半會有感染脈絡，搭配BBB tool觀察時，行為、呼吸、膚色等徵兆也會更明顯，家長較容易判別。

第三種是心因性休克，多與心臟功能異常相關，例如心肌炎、嚴重心律不整、心臟收縮功能突然失常等。吳昌騰指出，心因性休克可能合併多種原因，包括電解質異常、心律不整，甚至高血鉀、低血糖等，都可能讓孩子突然心跳停止、呼吸停止。第四種是阻塞性休克，指血液循環受到物理性阻礙，例如肺栓塞、心包膜積水、氣胸等，導致心臟或大血管回流受阻，這些狀況不論大人或小孩，都可能造成瞬間心跳停止、呼吸停止。

醫師提醒，孩子突然倒地、意識不清看似來得快，但其實多半還是會有來龍去脈可以依循。 （示意圖／Pixabay）

11歲女童情況呈現先有呼吸道感染、旅遊返台後未癒，後來在買東西、上車瞬間突然失去呼吸心跳。吳昌騰表示，依照病程推測，臨床上會比較傾向考慮心因性休克的可能性，機率相對較高，後續仍要看解剖或相關檢驗是否能更明確印證，同時也不排除合併阻塞性休克的可能。不過他也強調，目前仍無法僅憑症狀或單一事件就下結論，真正原因仍須透過解剖、病理與相關檢驗結果進一步釐清。

吳昌騰提醒，孩子突然倒地、意識不清看似來得快，但其實多半還是會有來龍去脈可以依循。他建議家長在家可善用國外醫學教育常用的BBB tool作為觀察指標，也就是3B。

第一個是Behavior，看孩子這幾天的精神、活動力，跟平常相比是否明顯不對勁;第二個是Breathing，留意是否出現呼吸變快、變慢或呼吸費力;第三個是Body color，觀察是否蒼白、發紺等異常。吳昌騰指出，有些孩子生病會硬撐、代償能力好，但一旦到某個程度，行為、呼吸或膚色往往會先出現變化，若家長用3B觀察到異常，就應提高警覺，及早就醫評估，避免延誤。

延伸閱讀

挺不過預製菜風波！陸西北菜「西貝」關102家店 4千人失業

WBC/去年常遇龍恩 鄭宗哲上壘後寒暄：一周只能聊一次

張文電子設備全破解 檢警公布平板「攻擊計劃書」