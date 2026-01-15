2童猝死案例讓家長好慌？ 長庚兒醫曝：應有潛在病因
台中一名11歲女童10日跟隨父親外出，買完包子上車瞬間突然大叫一聲後昏迷，當場失去生命跡象，醫院以葉克膜搶命3天，最終仍因腦部缺氧、肺水腫不治。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後感冒狀況持續，並曾出現心臟不適。另一起中國湖南案件，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人後倒地，傳出為心因性休克搶救不及身亡，家屬稱女童過去無病史。兩起事件在網路引發討論，也讓不少父母感到恐慌。
長庚紀念醫院兒科急診醫師吳昌騰針指出，單純因劇烈情緒直接導致猝死並不符合臨床常見情況，多數個案仍須回到心臟、腦部或代謝等潛在病因來解釋。他強調，情緒比較像是誘發因素，而非唯一原因，若真的發生猝死，多半必須能解釋背後的生理機轉。
吳昌騰表示，臨床上確實會看到孩子在情緒劇烈波動下出現過度換氣、暈厥、短暫昏倒，但從哭鬧或激動直接走到猝死，在臨床上並不常見。他直言，單純因情緒高漲、腎上腺素分泌增加就導致孩子當場猝死，並不符合臨床經驗。他補充說明，成人突然倒地猝死確實可能與心肌梗塞、主動脈剝離等疾病有關，但這類情況在兒童身上極為少見，以兒科來說，小朋友幾乎不會因為心肌梗塞而突然倒地過世。
針對台中女童猝死案，吳昌騰分析臨床上常見的兒童休克原因大致分為四種。第一種是低血容量性休克，多見於大量失血、嚴重脫水或體液流失，例如重大外傷、腸胃道大量嘔吐腹瀉等，由於血容量不足導致血壓下降、器官灌流不足，這類型通常病程會有較明顯徵兆，家長相對比較看得出來。
第二種是分布性休克，包含敗血性休克、過敏性休克，常見於嚴重感染或嚴重過敏反應，因血管異常擴張造成血壓驟降。吳昌騰表示，若是敗血性休克，孩子多半會有感染脈絡，搭配BBB tool觀察時，行為、呼吸、膚色等徵兆也會更明顯，家長較容易判別。
第三種是心因性休克，多與心臟功能異常相關，例如心肌炎、嚴重心律不整、心臟收縮功能突然失常等。吳昌騰指出，心因性休克可能合併多種原因，包括電解質異常、心律不整，甚至高血鉀、低血糖等，都可能讓孩子突然心跳停止、呼吸停止。第四種是阻塞性休克，指血液循環受到物理性阻礙，例如肺栓塞、心包膜積水、氣胸等，導致心臟或大血管回流受阻，這些狀況不論大人或小孩，都可能造成瞬間心跳停止、呼吸停止。
11歲女童情況呈現先有呼吸道感染、旅遊返台後未癒，後來在買東西、上車瞬間突然失去呼吸心跳。吳昌騰表示，依照病程推測，臨床上會比較傾向考慮心因性休克的可能性，機率相對較高，後續仍要看解剖或相關檢驗是否能更明確印證，同時也不排除合併阻塞性休克的可能。不過他也強調，目前仍無法僅憑症狀或單一事件就下結論，真正原因仍須透過解剖、病理與相關檢驗結果進一步釐清。
吳昌騰提醒，孩子突然倒地、意識不清看似來得快，但其實多半還是會有來龍去脈可以依循。他建議家長在家可善用國外醫學教育常用的BBB tool作為觀察指標，也就是3B。
第一個是Behavior，看孩子這幾天的精神、活動力，跟平常相比是否明顯不對勁;第二個是Breathing，留意是否出現呼吸變快、變慢或呼吸費力;第三個是Body color，觀察是否蒼白、發紺等異常。吳昌騰指出，有些孩子生病會硬撐、代償能力好，但一旦到某個程度，行為、呼吸或膚色往往會先出現變化，若家長用3B觀察到異常，就應提高警覺，及早就醫評估，避免延誤。
延伸閱讀
挺不過預製菜風波！陸西北菜「西貝」關102家店 4千人失業
WBC/去年常遇龍恩 鄭宗哲上壘後寒暄：一周只能聊一次
張文電子設備全破解 檢警公布平板「攻擊計劃書」
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 7 小時前 ・ 251
開館首月吸30萬人 台中綠美圖獲Dezeen列全球十大博物館
台中綠美圖12月13日正式開幕至今滿一個月，以市立圖書館與市立美術館共構的獨特設計，吸引逾30萬人次入館參訪。國際知名建築與設計媒體Dezeen近期將綠美圖列入2025年全球10座最受矚目的博物館與美術館之一，讓這座文化場館成為台中與世界對話的重要橋樑。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 3
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 8
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 28
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 184
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 13
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 31
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 6 小時前 ・ 99
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 223
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 107
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 222
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 147
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 4
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 10
MLB》鄭宗哲坦然面對被連續DFA 「可以理解，不會難過或遺憾」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今15日開訓，接連被匹茲堡海盜和坦帕灣光芒DFA（指定讓渡，Designated For Assignment）的鄭宗哲也有出席集訓，對於沒有被留在陣中，他坦然地表示，「可以理解，不會難過或遺憾。」Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前 ・ 9
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 226
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 13