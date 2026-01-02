2童頑皮招牌.磚頭全扔水溝 居民砲轟：破壞生態！
新竹縣 / 綜合報導
小男孩的玩耍竟然是朝水溝丟石頭和招牌！有民眾錄影拍下，兩名小男孩在新竹縣芎林鄉萬善祠附近，不停往水溝裡丟下石頭，甚至連磚頭及招牌都丟，直到發現有人在拍才停下，荒唐舉動不僅破壞環境，也讓附近居民看了直搖頭，當地村長則表示，接到通報後，已經撈起招牌等異物。
小男孩舉起雙手用盡吃奶力氣，把磚頭丟進水溝裡，事後還沾沾自喜，撐在欄杆上欣賞得意傑作，不過荒唐舉動還沒結束，另一小男孩走過來空音，另一名小男孩有樣學樣，拿著比自己的身體還大的招牌，往水溝奮力一丟，破壞環境還覺得有趣，讓附近民眾大搖頭。
附近民眾說：「丟垃圾的話確實是不太好，丟垃圾是真的不太OK。」附近民眾說：「不行會影響到生態，小朋友以為好玩吧。」
新竹縣芎林鄉萬善祠的水溝旁，目擊民眾拍下，兩名調皮小男孩，不停往水溝裡丟石頭，後來越丟越起勁，竟把垃圾也丟進水溝，直到他們發現有人在錄影，這才急匆匆地離開「犯案」現場。
被丟進水溝的招牌，還浮在水面上，除了讓整潔環境大打折扣，也成了水溝裡最顯眼的異物， 新竹縣芎林鄉上山村村長彭達棟說：「我會去看看，把它(垃圾)撈起來。」原本應該發揮排水功能的水溝，變成垃圾收集中營，恐怕會導致水溝堵塞，嚴重的話還可能影響生態，兩名小男孩的貪玩行為，實在不可取。
