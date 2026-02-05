2組旅客闖「喪禮」點餐！喪家回「這招」全網看呆

國際中心／曾詠晞報導

泰國洛坤府日前發生一起好笑又尷尬的旅遊意外。1月31日，2名德國背包客在當地旅遊時，因聞到美食的香味，竟意外闖入一場正在舉行中的傳統喪禮，還很自然地找位子坐下。當地居民查倫通（Charantorn Chaloemkiad）上前招呼時，這2位外國友人竟詢問這裡是不是網路上推薦的「美食廣場」。原來他們從附近的夜市一路逛過來，誤以為這個擺滿桌椅、人很多還充滿美食香氣的靈堂現場就是當地的小吃攤，這段荒誕的過程很快就在網路上引起討論。

2名德國旅客誤闖泰國傳統喪禮，並將此地當成美食廣場，喪家發現後熱情招待。（圖／翻攝自Charantorn Chaloemkiad臉書）





循香味進靈堂！德國遊客誤把喪禮現場當成美食街

根據《紐約郵報》報導，2名德國遊客在泰國旅遊時，意外將傳統喪禮現場誤認為「美食廣場」，當這2名遊客得知真相後，瞬間羞愧低頭，並對擾到喪禮親屬感到萬分抱歉。然而，泰國人的熱情與大方化解了這份尷尬，查倫通受訪時笑稱：「我覺得這件事非常有趣。」逝者的姊姊不但沒有責怪，反而展現泰式待客之道，熱情邀請2人留下來用餐，並端出冰牛奶與油亮酥脆的炸油條款待。這場原本莊嚴的哀悼儀式，意外演變成一場國際友誼的交流現場。

2天後又有一組荷蘭遊客誤闖靈堂，喪家依舊熱情招待，許多網友稱讚泰國人超親切。（圖／翻攝自Charantorn Chaloemkiad臉書）

荷蘭遊客也認錯！喪家溫暖回報被讚世界最親切

而更荒唐的是，兩天後竟又有一群荷蘭遊客誤闖同一個靈堂，甚至開口詢問「這間餐廳」是否有供應雞尾酒。其實泰國喪禮通常會持續好幾天，而且會準備許多點心，這對不了解當地習俗的遊客來說，確實很容易認錯。這幾群外國旅客在離開前不斷感謝喪家的善意，並稱讚泰國人是「世界上最親切的民族」。

