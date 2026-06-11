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2維吾爾人涉2015年曼谷爆炸案釀20死悲劇，遭泰國法院判處死刑。（翻攝自X）

泰國法院今（11）日認定2名維吾爾族男子，涉及2015年曼谷市中心一起爆炸案，該起事件釀20死悲劇，2人也因此被判處死刑。

據外媒《BBC》報導，這2名來自中國新疆維吾爾族的男子，被指控於2015年 8月17日在曼谷市中心策劃了一起爆炸案，該起事件波及了在附近四面佛神龕祈禱的民眾，造成20人身亡、120人受傷。

當時附近的監視器都已經故障，但是有部份模糊的影片中顯示，有名長髮、戴著厚眼鏡的男子將一個背包放在長椅下，然後迅速離開，之後警方再公布另外一段影片，有另一名男子把第2枚炸彈踢進運河，警方也將該起事件歸類為「恐怖攻擊」。

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事件發生後，警方逮捕了2名維吾爾族的男子，但這2名男子堅稱自己被酷刑逼供，卻又在開庭審理後撤回供詞。國際法學家委員會則認為審判存在許多問題，2名嫌疑犯應該被釋放。

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