2線變3線！駕駛未打燈壓「右斜虛線」直行 挨罰1200

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義市近年因為車流量增加，許多原本只有兩線車道的市區路段，在主要路口增設「左轉專用車道」，駕駛人如果要直行，也得順著車道線「斜行」再回到直走動線，然而，有位謝先生，日前開車行經有「左轉專用車道」一處路段，因為直行壓到斜行的車道線，沒打方向燈遭檢舉開罰1200元，謝先生覺得這根本是陷阱路線，交通處回應，路口動線改變，駕駛必需依規定操作。

當事民眾謝先生說：「要打方向燈。」變換車道前，都記得先打方向燈，謝先生一路小心翼翼，遵守規定，就因為日前行經，嘉義市林森西路與文化路口時，當事民眾謝先生說：「你看像這個它叫你斜線右線要打方向燈。」要沿著路面上的車道線，向右斜行後再直走。

不過10月24日當天下午兩點多，謝先生並沒有沿著車道線走，直接壓過虛線直行而被遭檢舉，因此被變換車道沒打方向燈，被開單繳了1200元，謝先生說，這樣的車道線，容易被忽略，當事民眾謝先生說：「一般我們的駕駛習慣，你會從外車道會直行，你可能就直行過去了，你沒有注意到其實它有畫虛線，所以你如果直走就會被檢舉。」

再來看到現場，確實不少車輛，都是直接壓虛線通過，並沒有依照車道線方向行駛，嘉義市府交通處科長賴義龍說：「只要跨線跨越車道的時候，事先跟全程都要打方向燈直到變換車道完成為止。」

嘉義市近年因為車流量增加，不少只有兩線車道的路段會在路口增設「左轉專用車道」，不過並沒有增加路寬，導致直行車輛必須順著車道線，並打方向燈「斜行」，才能維持直走動線，不少開車民眾沒注意而違規，交通處表示，將會加強宣導，以免駕駛忽略，車輛壓線被開罰，可就要心疼自己賺的辛苦錢。

