2線3星涉貪警林明佐未出庭！突改名「林康承」求改運 命理師揭關鍵

記者林意筑／台中報導

刑事局前警政監林明佐涉九州博弈網站案件，涉貪6616萬元，今（2025）年6月中獲1500萬元交保後返回屏東老家，但由於罹患惡性脊椎腫瘤一度命危開刀治療，今（22）日台中地院再度召開準備程序庭時，林告假未出庭，經查看院方開庭資料發現，林明佐已改名為「林康承」。對此命理師楊登嵙指出，民眾若卡官司或罹患惡疾時，常會透過改名來改運。

九州集團總裁陳政谷。(圖／記者林意筑拍攝)

「九州案」今日再度召開準備程序庭，共傳喚35名被告出庭應訊，由於傳喚被告及陪同律師加起來人數破百人，台中地院特別安排在座位120席的國民法官法庭（二）開庭，足以容納本案全部被告及辯護人。

徐培菁面對媒體訪問，未特別表示意見快步離開。（圖／記者林意筑拍攝）

九州集團總裁陳政谷一早準時抵達法院，面對媒體訪問沒有特別表示意見，態度輕鬆；前電競女董座徐培菁也陸續抵達，同樣未特別表示意見，快步進入法庭中；而前三線二星警政監林明佐則告假未出庭，至於請假原因有待地院說明，不過據院方開庭資料顯示，林明佐已改名為「林康承」。

林明佐罹患惡性脊椎腫瘤一度命危開刀治療。（圖／翻攝畫面）

對此命理師楊登嵙說明，台灣有民間有改名習俗，往往是為了求才、身體健康，亦或是卡官司或罹患惡疾時想求改運。而林明佐的生肖屬豬，原名中的「明」不利豬，「佐」則包含人、人字，象徵雜事、煩人事多，更改新名「康承」後，2個字都含有「水」，適合屬豬生肖。

據了解，林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病就醫並手術，醫師建議他進行「硼中子捕獲治療」，為抑制腫瘤生長，避免病況惡化。經法院13日裁定1500萬元交保，當日完成辦保後離開看守所，回屏東老家限制住居。

