2縣市大雨特報！今晚跨年迎風面有雨 入冬最強冷空氣明殺到、周五探7℃

入冬最強冷空氣明天報到，民眾要做好保暖。示意圖，李政龍攝



今天（12/31）是2025年最後一天，中央氣象署表示，受東北季風影響，基隆市、新北市有局部大雨發生機率，入冬最強的冷空氣明天報到，北部氣溫逐漸下降，其他地區稍晚氣溫也跟著滑落，氣象專家吳德榮表示，周五至下周日將有入冬最強冷空氣報到，本島平地最低溫將降至7℃以下，呼籲民眾注意保暖。

跨年夜與元旦天氣概況。氣象署提供

氣象署表示，受東北季風影響，已針對基隆北海岸地區（基隆市、新北市）發布大雨特報，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署指出，今天降雨以桃園以北及東北部地區為主，大台北山區有局部大雨機率，竹苗、花蓮、台東籍恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，離島部分，澎湖陰時多雲18至20℃，金門多雲，15至19℃，馬祖陰短暫雨，12到15℃

廣告 廣告

2025.12.31清晨各地天氣概況。氣象署提供

至於今晚跨年天氣，氣象署表示，晚間吹北北東風，北部、東半部雲量多，且有局部短暫雨機率，建議外出活動應攜帶雨具，並適時添加衣物以免著涼。

氣象署提醒，強烈大陸冷氣團明天南下，北部氣溫慢慢下降，其他地區晚上降溫；桃園以北有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生機率，桃園以北雨勢較多，東半部、恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中南部山區降雨較零星。

氣象署提到，周五至下周日清晨受強烈冷氣團影響，各地天氣寒冷，預估周五晚間到周六清晨是這波溫度最低的時刻，中部以北估計10至11℃，桃竹苗山區7、8℃，花東13至14℃，南部11至12℃。

下周日白天起逐漸減弱，各地氣溫回升；周五水氣較多，桃園以北、東半部地區及恆春半島雨勢明顯，竹苗地區及中南部山區降雨較零星。周六、下周日轉乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五至下週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下；天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、下週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮指出，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山⋯⋯等）有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低、可遇不可求。

下週日白天至週一白天、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二晨迎風面轉濕、白天起再轉乾、同時還有「強冷空氣」接踵南下，但強度與時間，無論歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，尚無定論。

更多太報報導

關切中國對台軍演 法德英：反對單方面武力改變現狀

北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活