2縣市大雨特報！北東跨年夜雲雨攪局 元旦起氣溫溜滑梯

受東北季風影響，今（31）天北台灣天氣稍涼，最低溫僅14度，迎風面北部、東半部雲多易雨，基隆、新北2縣市須防局部大雨，晚上若要出門跨年，一定要穿外套、攜帶雨具，注意保暖。元旦（1/1）起再有強烈大陸冷氣團將接力，各地氣溫都會下降，本島平地最低溫下探至7度以下。

針對今日的天氣詳情，中央氣象署說明，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，預測低溫，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物。

降雨方面，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

而今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣；跨年夜各地天氣較涼，也要適時增添衣物以免受涼。

此外，今日清晨南部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路人請注意安全。台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島，也有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

至於各地迎接2026元旦曙光的機率，氣象署粉專以一圖彙整，北部、東半部因有雨勢，所以機率偏低， 中南部平地則為多雲到晴，較有機會看到曙光。

緊接著，強烈冷氣團在元旦南下，白天起北部逐漸變冷，各地也會愈晚愈冷；氣象論壇「洩天機教室」指出，最新模式模擬顯示，週五（2日）至下週（4）日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下；天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。

最新模式模擬亦顯示，這波冷空氣比上波強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山(太平、合歡、雪山⋯⋯等)有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低、可遇不可求。



空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區及離島短時間可能達橘色提醒等級。

