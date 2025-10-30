2縣市大雨特報！白天北台短暫回溫 入夜東北季風增強持續至下週一
[Newtalk新聞] 今（30）天華南雲系東移，各地短暫回溫。中央氣象署今凌晨4點45分發布2縣市大雨特報，新北市北海岸及基隆市要注意大雨。氣象署指出，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低。
氣溫方面，因東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。離島天氣方面，澎湖24至26度、金門22至27度、馬祖21至22度，皆為多雲到晴。
空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。未來天氣方面，週五東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
週六至下週一受東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，台東地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五至下週一溫度方面，高溫部分，北部、東北部24至27度，花東25至28度，中南部30至32度；低溫方面北部、東北部19至21度，中南部、花東21至24度。
