2縣市汽、機車注意！明年1/1起加嚴管制 違規最高罰6萬元

生活中心／黃依婷報導

未依規定完成檢驗或未取得有效自主管理標章者，進入空維區將依法裁處罰鍰。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

新竹縣、市政府為提升新竹科學園區及周邊空氣品質，並守護學區與車流密集區域環境健康，將自2026年（民國115年）起分別推動擴大「空氣品質維護區（空維區）」管制對象與範圍，針對柴油大客貨車、燃油機車及柴油施工機具加強管理與檢驗。相關措施將分階段實施，未依規定完成檢驗或未取得有效自主管理標章者，進入空維區將依法裁處罰鍰。

新竹科學園區空維區二階段上路 燃油機車、柴油車與施工機具納管

新竹縣政府表示，為改善新竹科學園區及周邊空氣品質，縣、市將聯合推動園區空維區管制措施。

自115年1月1日起，進入新竹科學園區空氣品質維護區者，須符合下列規定：

●柴油大客貨車：出廠滿3年以上者，須持有一年內柴油車黑煙排放不透光率檢驗合格紀錄，或有效期限內的自主管理標章。

●燃油機車：出廠滿5年以上者，須完成最近一年度排氣定期檢驗並取得合格紀錄。

另自115年7月1日起，所有進入園區的柴油引擎施工機具，須取得有效期限內的「施工機具清潔排放自主管理標章」，方可進入空維區施工。

虎林學區管制加嚴 學府路、博愛街劃設第5處空維區

新竹市政府指出，竹市自111年起逐年劃設空氣品質維護區，目前已完成新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及馬偕兒童醫院等4處空維區。

市府說明，相關管制將進一步加嚴：

●虎林學區空維區：原針對出廠滿5年柴油大客貨車及小貨車進行管制，自115年1月1日起，將加嚴為出廠滿3年即納入管制。

●第5處空維區：自115年7月1日起，學府路與博愛街（文教區）將劃設為第5處空維區，管制出廠滿3年柴油大客車、貨車及小貨車，以及出廠滿5年燃油機車，須取得排煙或排氣檢驗合格紀錄或有效標章。

此外，新竹科學園區空維區亦將同步納入柴油施工機具管制。

未依規定檢驗進入空維區 依法裁罰500元至6萬元

新竹縣、市環保單位提醒，凡出廠年限達規定標準，卻未完成排煙（氣）檢驗、未取得合格紀錄或有效自主管理標章之車輛與施工機具，若進入空氣品質維護區，將依《空氣污染防制法》規定，處新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰。

提供多元檢驗管道 籲車主配合定期檢驗

環保局指出，目前新竹市已授權2家「保檢合一」柴油車保養廠，提供四期以上柴油大、小客貨車保養及代驗服務；市內亦設有85家機車排氣檢驗站，便利車主辦理定期檢驗。

新竹縣環保局則提醒，因應無紙化政策，已停止寄送機車定檢明信片，呼籲民眾加入機車定檢簡訊或電子通知服務，以免因忘記檢驗而受罰。

