2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。

氣象署指出，今日華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低；溫度方面，東北季風減弱，北臺灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」減弱，天氣好轉、西半部多雲時晴，北海岸及宜花仍有局部短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天偏熱早晚涼。

吳德榮提到，今日各地區氣溫為北部20至30度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。

西北太平洋仍有熱帶系統發展，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面(左)，AI模式則模擬在菲律賓中部(右)。（圖／老大洩天機）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（31）日起下一波「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多、週五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，週六至下週一（1至3日）北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下週二（4日）「東北季風」減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強。下週三、週四（5、6日）起另一波「東北季風」再影響，無明顯冷空氣。

吳德榮說，最新歐洲模式及其AI模式下週三（5日）20時模擬顯示，雖然已進入12月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬在菲律賓東方海面， AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其「不確定性」，需要再觀察。

