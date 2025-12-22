2老牌私校成歷史！嘉義同濟高中核定解散 大成高中重組董事會

教育部22日召開第2屆私立高級中等學校以上退場審議會第9次會議，同意嘉義縣私立同濟高級中學解散案，同時針對苗栗縣私立大成高中通過重組董事會名單。

嘉義縣私立同濟中學由教育部退場審議會核定解散，超過一甲子的輝煌成為歷史。（圖／資料照／中時）

據了解，嘉義縣同濟中學成立超過60年，近年受少子化影響，從招收數千名學生的全盛巔峰跌至財務困境，被列入退場審議會首波專案輔導學校，雖然一度得到匿名者的百萬捐款，但國中部仍在2023年左右申請停招，2025年送走最後1屆高三生畢業後宣告結束。

審議會議22日表示，同濟中學報請教育部核定解散後，由出席委員無異議通過審議，教育部已核定該學校法人解散，學校法人應按退場條例第21條第2項及第3項規定，辦理清算與賸餘財產歸屬。

此外，苗栗私立大成高中業已停止全部招生，依退場條例第14條、《教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法》第5條，審議通過財團法人苗栗縣私立大成高級中學的重新組織董事會名單，將完成大成高中董事會重組程序。

