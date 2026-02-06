2職業房東很愛 有錢沒工作可租屋嗎？一票人曝關鍵

不少房東表示，房客若沒有一份穩定的工作，就算有錢繳房租，還是會影響出租意願。（示意圖：shutterstock／達志）

台灣租屋市場競爭，不少房東會篩選租客，避免未來收不到房租，或是「請神容易送神難」。一名網友表示，他打算辭職後自己搬離家住，但又很怕無業會被房東拒絕，因此還在猶豫中，想知道有沒有工作是否真的會影響，引起討論。

一名網友近日在PTT房屋板表示，因為不想跟家人住在一起的關係，正在考慮把工作辭掉，自己找一個地方租房隱居，但聽說不少房東會看租客的職業，如正在在當房東的朋友就曾分享，工程師或護理師是他比較喜愛的房客職業，因為這類人很單純，住所只是拿來睡覺而已。

原PO擔心，依照這個邏輯，他很擔心如果某天真的要租房子的話，就算身上有錢、繳得起房租，是否會因為沒有工作而被房東拒絕。

不少房東看完後分享「年紀、有無家人同住、談吐、穿著打扮，都是我租房時會評估的條件」、「我基本上是會要求看工作證，可以篩掉很多尷尬的狀況」、「老實跟你說，好一點的房子，高機率會看職業，就算薪水不高，至少也要是讓人覺得是一份穩定的工作」、「好房子通常會有差，除非你不介意那種老舊的」、「有差吧，就算是新進人員，我都會看通知書跟報到信，拿不出來的我會覺得在說謊，直接掰掰」。

也有人說「房東看工作證不是真的在乎你有沒有上班，想辦法解決他的疑惑跟不安就好」、「你如果可以一次付清3年房租、2個月押金，可能就有人願意租吧」、「一定有差，能工作也代表你身體不是很差，在房子裡面暴斃的機率比較低」、「你沒工作還有錢繳房租，反而會更擔心你收入來源有問題」。

