2股冷空氣匯流！鄭明典示警「還有第2波降溫」時間曝光

生活中心／黃依婷報導

今、明（25、26）兩日大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部較大雨勢發生的機率。前氣象局局長鄭明典也提醒「兩股冷空氣匯流」。

鄭明典發文曬出風場圖，他提到，這是850百帕風場，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓，這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是早上第一波「快速降溫」的冷空氣來源。

鄭明典表示，右側箭頭處還有另一股冷空氣出海，這是來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣可以說是源自極渦，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。

鄭明典指出，模式預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方極渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。

