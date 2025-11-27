2育幼院童深夜不慎燒毀土地公廟 社會局：加強機構管理
台中市 / 綜合報導
台中市西區一間土地公廟，昨(26) 日 深夜10點多發生火警，現場除了不斷傳出爆炸聲響，還冒出大量黑煙，廟方後續調監視器才發現，原來當晚2名來自附近育幼院的孩子，夜裡到土地公廟，拿香點火引燃旁邊的拖把跟竹掃把釀成火警。社會局說這2個孩子都是外縣市安置在台中的兒少保護個案，當晚偷溜出去沒有告知，會要求機構加強對孩子的管理。
目擊民眾VS.記者說：「打119了嗎，(有打了)，打了喔，這太誇張了吧。」黑夜中熊熊火光不斷從屋內冒出，從空拍畫面來看，大量黑煙向上竄升，昨日晚間10點多，台中西區華美西街一間25年的土地公廟發生火警，消防單位獲報之後，緊急出動人車前往灌救。
消防人員到場後趕緊佈水線滅火，目擊民眾說，當時聞到燒焦味驚覺不對勁，來到現場看到這麼大一場火，馬上通報消防隊，目擊民眾說：「我去那邊運動走過來，想說奇怪為什麼有燒焦味道，好像最裡面那邊燒起來。」幸好當下裡面沒有人，但在深夜土地公廟怎麼會燒得這麼可怕。
事後廟方調監視器才發現，原來當晚10點多，2名孩子在土地公廟內徘徊，拿著香點火，沒過多久現場就燒起來了，土地公廟主委童來成說：「他們是從這裡進去以後，點了一把香，點著了以後，先去燒拜拜的金紙，沒有燒起來，再燒旁邊的一些拖把跟竹掃把。」
土地公廟外拉起黃色封鎖線，內部幾乎被燒得焦黑，不過幸好主體沒有受損嚴重，主委說沒有要重建，會朝修復的方向進行，警方調查，2名縱火的孩子分別是10歲跟12歲，都是附近育幼院的孩子，但晚上10點多，為什麼能單獨外出？孩子不在都沒人發現嗎？
記者前往育幼院，院方沒有回應，台中市社會局說，2名孩子都是其他縣市安置在台中的兒少保護個案，當天晚上沒有告知管理人員，就擅自跑出育幼院，將會釐清院方是否涉及照顧看管疏失，已經要求機構加強對孩子們的進出管理。
