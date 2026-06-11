2艘中國公務船首度硬闖太平島禁止水域 遭海巡強力驅離

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海巡署指出，今（11）日上午0725時，南沙指揮部偵獲中國籍「三沙執法301」(圖)及「三沙2號」併航接近太平島水域。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 海巡署表示，中國公務船2艘今（11）日上午公然首次侵擾我國太平島禁止水域，歷時15分鐘，海巡署對此表達最嚴厲的譴責，海巡署指出，中國公務船在闖入我方水域期間，兩次不顧海上航行安全突然惡意轉向，不僅嚴重挑釁我國主權，更危及我方艦艇與海上人身安全。繼日前中國公務船於台灣東部海域「假執法、真襲擾」，非法騷擾國際商貨輪後，再度惡意升級灰帶襲擾，營造管轄權的假象，嚴重違反國際法及海洋法公約，更是對國際秩序的公然挑戰。

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海巡署指出，今日上午0725時，南沙指揮部偵獲中國籍「三沙執法301」及「三沙2號」併航接近太平島水域，海巡南沙分隊CP-1039艇及CP-1083艇立即趕往應處，在相距僅0.1浬的近距離下實施併航監控及廣播驅離。0828時，該2艘中國公務船闖入太平島北方3.2浬限制水域，0831時，航入太平島北方2.1浬禁止水域，期間2艘中國公務船無視航行安全，兩次大角度轉換航向，經海巡艇強勢驅離後，兩船隨即於0843時航出我國限制水域。

海巡署強調，面對中國近期從東沙、台灣東部海域到今日太平島海域節節升高的侵擾強度，海巡署已運用聯合情監偵手段做好萬全準備，將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權及海域安全。

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