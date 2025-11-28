2萬台灣人崩潰！外國球員拿大同電鍋「這樣煮飯」

效力於TPBL台北台新戰神的外籍球員齊曼加，11月25日在Threads發文表示剛買了大同電鍋，但因說明書沒有英文翻譯而不知如何操作。

從他上傳的影片可見，儘管使用內鍋煮飯，但水量明顯淹過米粒數公分，還疑似滴了幾滴油，更離譜的是先用小鍋蓋蓋住內鍋，接著又拿起大鍋蓋完整蓋住整個電鍋。

熱心的台灣網友見狀立即湧入留言區提供協助，詳細說明正確的米水比例與操作步驟。

然而幾小時後，齊曼加更新貼文宣告「煮飯任務失敗」，照片中顯示內鍋不知為何已被拿掉，煮出來的米飯異常的多且直接倒在外鍋中。

廣告 廣告

這個畫面讓台灣網友徹底崩潰，紛紛留言「兄弟你的內鍋呢」、「我的天啊他居然沒用內鍋煮」、「你這米的量可以餵飽一個印度的村莊」。

面對齊曼加的求救，台灣網友展現高度熱情，不僅有人製作圖解說明，更有網友貼出英文版電鍋使用教學影片。

在眾人協助下，齊曼加終於在第三次更新中宣告成功，他附上食物照片並親吻電鍋，開心表示即便方法可能不太正確，但還是成功煮出美味的米飯，並感謝各界網友的幫助。

這場跨文化的煮飯教學引發網路熱議，網友紛紛留言「把你的煮飯三部曲都看完了可以安心睡覺了」、「這個人現在是台灣人的金孫了」、「質疑大同電鍋理解大同電鍋愛上大同電鍋」。

更多品觀點報導

薑母鴨店沒賣白飯？內行人揭原因：利益最大化很合理

日本人三餐都吃白飯卻很少糖尿病？醫揭關鍵原因

