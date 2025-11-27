2萬朵玫瑰花海Ｘ小王子浪漫同框！全新免費花園3大亮點必打卡

文／景點+ Carol整理報導

小王子美拍景點+1！台中全新景點「東海小王子玫瑰園」於11月1日正式開園，現場不僅能免費賞2萬朵玫瑰花海，還能將小王子一同入鏡，快將3大亮點及順遊花海筆記起來！

「東海小王子玫瑰園」2萬朵玫瑰花海同框小王子，吸引人前往拍照打卡。（圖／evonne.eat）

東海大學全新打造的「東海小王子玫瑰園」於2025年11月1日正式揭幕，玫瑰園由傑出校友、古典玫瑰園創辦人、藝術家黃騰輝全額捐贈，地點緊鄰東海湖，成為東海大學七十週年後，最具浪漫意涵的人文與景觀新地標。

廣告 廣告

於2025年11月22日拍攝的東海小王子玫瑰園。（圖／evonne.eat，以下同）

（圖／古典玫瑰園）

玫瑰園佔地近兩千坪，以兩萬朵、23個品種玫瑰構成，打造兩朵巨大玫瑰造型。黃騰輝親自創作的兩座小王子雕塑，分別承載愛與守護的寓意，第一座〈小王子〉獨立立像，是依照作者聖修伯里筆下的小王子形象，以1.68米身高比例雕塑而成，其靜靜凝望整片花園，象徵每一位來訪者都能找到心中珍視的一朵玫瑰。

（圖／古典玫瑰園）

（圖／evonne.eat）

第二座〈小王子擁抱狐狸〉重現經典情節，象徵馴養與信任的約定，提醒世人唯有以心與愛為眼，才能看見最重要的事物。

（圖／evonne.eat，以下同）

推薦想於11月底造訪台中的景粉，參考下方延伸閱讀，順道踩點2大蒜香藤花海牆，提前安排一趟賞花之旅！

【Info】

東海小王子玫瑰園

地址：台中市西屯區台灣大道4段1727號（東海大學）

開放時間：10：30～17：30，週一休園

粉紫蒜香藤花海牆期間限定美拍！台中2大花景一次收3大景點順遊

》https://www.mook.com.tw/article/39088