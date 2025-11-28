「2萬豪華露營」遭控有蟲又髒 苗縣府：無登記開罰

苗栗縣 / 綜合報導

位在苗栗大湖一座主打豪華懶人露營的露營區，被民眾投訴說8個人花20000多入住，卻發現露營車地板有蟲、地墊髒汙、木地板破洞還用烤肉網蓋，要找工作人員還一時找不到人，打官網電話也沒人接，好不容易聯繫上營主，雙方協議退8000元，但投訴民眾還是覺得花錢受罪。業者回應,露營區已經不想營業，也沒對外開放，是客人指定他們才營業，也告知已經不是高級露營區，對此縣府文觀處說,初步查到這座露營區沒申請登記，會依法開罰。

苗栗大湖這座露營區，開幕時主打豪華懶人露營，不搭帳不準備人來就好，有米白色大帳棚外，還有純白露營車，隨時都能欣賞絕美山景，但有民眾實際入住，卻是打開露營車車門，地上有好幾隻小蟲子在爬，地墊上還有髒汙。

露營民眾說：「是不是被詐騙，沒有人的露營區。」民眾控訴，露營車地板有黑屑和蟲子，床鋪有神 祕 污漬還有用過的衛生紙，戶外客廳帳垃圾堆成山，餐廳冰箱打開有味道，地板破洞還有烤肉網蓋。

露營民眾說：「公共用餐區有破洞，地板有破洞，這個會掉下去吧，這裡也都是破洞。」民眾說期待的苗栗豪華露營，成了一場惡夢，聯繫營主打LINE不回，懷疑這是營區還是詐騙集團的外景。

露營民眾說：「打電話給營主也沒有人回應。」民眾說他們付2萬200元入住，好不容易聯繫到營主抗議，雙方談退費，從退6000講到退8000，聯繫被投訴的露營區業者，他低調表示，退款金額是跟當事人協議的，露營區已經不想營業，平常也沒對外營業，是顧客指定要他們的營地才會開放，也有提前告知，已經不是高級露營區，收2萬多的是住露營車兩晚的價格，退8千是扣掉客人吃的食材，還有使用相關器材的費用。

苗栗縣文觀局觀光管理科科長何文琪說：「那我們建議民眾循消費者申訴，業者的部分，我們會就是再做後續的稽查。」這座露營區在5年前，就曾因為帳篷發霉被投訴上過新聞，這次又因為營地環境髒亂問題被投訴，苗栗縣文觀局強調，會派人去稽查，並且初步查出，這座露營區沒申請登記，會將依法開罰。

