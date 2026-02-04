2萬6千顆茂谷柑送長青食堂及關懷據點 張麗善與長輩們歡喜迎春節

▲2萬6千顆茂谷柑送長青食堂及關懷據點，張麗善縣長與長輩們歡喜迎春節。(記者劉春生攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】雲林縣政府購買在地生產、營養好吃又當令茂谷柑，送給全縣長青食堂及社區照顧關懷據點長輩及志工賀年，(4)日上午縣長張麗善、副縣長陳璧君、社會處長林文志、議員賴淑娞、黃勝志、林岳璋、斗六市長林聖爵、斗六市代會副主席黃尤美、明德社區發展協會理事長蔡居忠、里長賴國進、幼獅青年志願服務協會理事長薄力瑋、多位議員代表等與當地長輩一同提前慶賀過新年。張縣長親送茂谷柑給長輩並表示，農曆年節前夕送上茂谷柑，讓到長青食堂及社區照顧關懷據點參與共餐及活動的長輩都可以感受到佳節氣氛，同時也感謝所有志工的辛勞，祝福所有的長輩鄉親新的一年能夠心想事成、身體健康、馬年行大運。

縣長張麗善表示，春節是個團圓的日子，茂谷柑是當令應景的水果，希望透過茂谷柑與長輩分享佳節喜悅，同時感謝長青食堂的廚工、志工長期以來辛苦努力的為長輩準備營養又豐盛的餐食，縣府購買在地生產、營養好吃又當令的茂谷柑，安排來到明德社區親送茂谷柑給長輩，一起快樂迎新年。

張縣長指出，雲林縣長青食堂從原本66處成長至今196處、社區照顧關懷據點達207處。只要吃得營養健康，睡得飽多運動，就可以延緩失智與老化；長青食堂不僅給長輩一餐營養飯菜，更像個大家庭凝聚社區情感，縣府推出愛老總綱領－食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學」十大面向提出行動方案及具體服務措施，社會處落實每一個單元執行，希望更多的長輩能夠走出來，配合所有的政策，維持社交活動，並透過包括唱歌、高齡運動與各種課程學習，讓長輩們能夠在地安養、在地老化，活得平安又有尊嚴。

社會處長林文志表示，雲林縣截至115年1月底共設有196處長青食堂，以及207處社區照顧關懷據點，接受服務的長輩和參與服務的工作人員與志工加起來共約有2萬6,000人，雲林縣社區照顧據點與食堂的服務能夠如此蓬勃發展，除了工作人員與志工伙伴的默默辛勤努力，更重要的是有在座的鄉親長輩能夠來參與，走出家裡，到社區照顧關懷據點參與活動，到長青食堂一起用餐、聊天互動，為了感謝各據點、食堂的工作人員及志工伙伴對社區長輩的付出，開始到農曆年前將茂谷柑配送到全縣各照顧據點與長青食堂，每顆茂谷柑都貼上「好運柑來」祝賀文字，讓大家沾沾福氣，也讓長輩們都可以感受到佳節氣氛。