2萬8沒站穩！ 台股終漲182點 台積電收1465元

台股週四跟隨美股步伐回神，開盤於27906點，盤中一度漲超過300點，最終收盤漲182點。台積電漲5元收在1465元，AI相關族群如信驊直接攻上漲停來到5810元。鈺創科技創辦人暨董事長盧超群強調，「AI絕對不會泡沫化，不但不會泡沫化還會長大」，只是現在的AI衝刺很大，未來走勢難以預測。分析師也認為，受AI帶動的記憶體族群將持續往上漲！

台股2萬8沒站穩，終場上漲182點，台積電收1465元。（圖／TVBS）

國際股市歷經一天重挫後再度回神，美股四大指數收紅也激勵台股表現。台股週四開盤於27906點，盤中一度漲超過300點，最終收盤漲182點，台積電漲5元收在1465元。分析師認為AI帶動族群持續上漲，鈺創科技創辦人暨董事長盧超群也表示，AI絕對不會泡沫化，不但不會泡沫化還會長大，只是現在的AI衝刺很大，未來走勢難以預測。

台股週四跟隨美股步伐，從週三的疲態中回神。在科技股財報優於預期及美國小非農就業指數表現良好的支撐下，台股以27906點開出，盤中最高達28022點，相當於上漲逾300點，但隨後漲勢回落，2萬8千點僅短暫出現。分析師王榮旭表示，指數先行穩住後，資金會往中小型股點火，接下來11月行情可能不會在大盤。他指出，當日預估成交量僅有5100億，呈現典型的量縮反彈，顯示投資人追買意願不高

觀察個股表現，台積電週三跌破月線後，週四開盤價為1470元，盤中最多漲20元。鴻海開盤延續強勢，聯發科則稍顯疲弱。AI相關族群中，信驊直接攻上漲停來到5810元，廣達小漲，緯創漲逾2%，AI股力拚擺脫週三頹勢。

大賣空本尊放空，Palantir執行長怒轟。（圖／TVBS）

值得注意的是，電影「大賣空」原型人物貝瑞睽違一年半在社群發文，宣布砸下11億美元做空輝達和Palantir，此舉引發Palantir執行長暴怒，直言貝瑞「簡直是瘋了」，並表示若貝瑞最終錯誤，一定會慶祝。

盧超群強調，AI絕對不會泡沫化，反而會持續成長，只是現在的AI發展速度很快，未來是會回落緩和再上升，還是會持續衝刺，他表示很難預測。分析師也認為，受AI帶動的記憶體族群將持續往上漲。

AI可能泡沫化? 盧超群認為絕對不會。（圖／TVBS）

亞洲其他股市方面，經歷大跳水後，日經和韓股週四也都回穩。雖然對於AI是否泡沫化或估值過高，市場見解不同，但AI依然是當前產業的重要發展趨勢。

