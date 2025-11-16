2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕

（中央社記者王朝鈺新北16日電）日本籍旅客日前在新北九份老街遊玩時皮夾遭竊，警方鎖定2名蒙古女子涉有重嫌，昨天下午九份老街附近發生火燒遊覽車，2女子上前湊熱鬧被警員一眼認出，逮捕及詢後送辦。

日籍旅客14日晚間向新北市警察局瑞芳分局報案，指在九份阿妹茶樓附近皮夾疑遭竊，經警方調閱監視器，懷疑42歲與50歲來自蒙古的女子，1人負責把風，另1人則涉嫌下手行竊，整理相關案件後，還發現2女從今年8月起涉入在各大觀光景點多起扒竊案。

專案小組立即報請基隆地檢署偵辦並追查2女行蹤，昨天下午4時許，瑞芳區汽車路發生火燒遊覽車事故，警方眼尖發現2名女子，立即調派至少4名警力圍堵去路，順利將2女逮捕到案。

2名女子在警方訊問時否認犯行，但對警方搜出證物新台幣6000餘元、日圓及韓元來源，又無法提出合理說明，警方詢後依竊盜罪嫌，將2女移送法辦。

瑞芳警分局今天表示，警方迅速將2名嫌疑人拘提到案，成功阻斷持續犯案的可能性，有效遏止近期扒竊情形。九份為國際觀光重點區域，治安品質攸關國家形象與遊客安全，這次行動展現警方打擊犯罪的決心。（編輯：李錫璋）1141116