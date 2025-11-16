2蒙古女賊九份老街偷錢包 隔天圍觀火燒車被警認出落網

新北九份老街發生外籍旅客行竊案。（資料照）

新北市九份老街日前發生竊案，日本旅客14日晚間向警方報案，指錢包疑在景點阿妹茶樓附近遭竊，警方調閱監視器後鎖定2名蒙古籍女子涉案，昨（15日）九份老街附近路段發生遊覽車火警，2涉案女子湊熱鬧時被警員認出並帶回警局，2人雖否認犯行，但被搜出新台幣、日圓、韓元，來源又交代不清，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。

新北瑞芳警14日獲報，一名日本旅客在九份老街阿妹茶樓附近發現錢包不見，警方過濾監視器畫面後，發現42歲、50歲行跡可疑的蒙古籍女子，警方也查出，2人今年8月間就持觀光簽入境，並在各大景點行竊，不過趕到現場時，已不見蹤跡。

昨（15日）下午瑞芳區汽車路上發生遊覽車起火意外，警方到場協助時，在圍觀群中發現涉案的2名女竊賊，隨即將人帶回警局調查，2女雖否認犯案，但被搜出6,000多新台幣，以及日圓、韓元等，也無法提出合理來源，警詢後雙雙被依竊盜罪嫌送辦。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





