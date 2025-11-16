2蒙古女九份當扒手看熱鬧被逮 法官裁定收押

〔記者吳昇儒／新北報導〕蒙古籍女子紹倫高、圖雅二人8月來台，卻在各大景點行竊，被我國警方鎖定。兩女潛藏在九份行竊，被瑞芳警方盯上，昨日發現兩人竟在遊覽車起火現場，隨即在周邊佈署埋伏，將兩女逮捕到案，今日下午移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認定兩人有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。今日晚間，基隆地院裁定收押。

檢警調查，兩女來台後，前往北部地區熱鬧的觀光景點，以一人把風、一人動手行竊的模式互相搭配，犯下數起案件。近日被警方鎖定，2人在九份地區出沒。前(14)日傳出有一名日籍遊客，在知名景點阿妹茶館附近遺失皮夾，警方獲報調閱監視器，果然發現兩人蹤影，立刻報請檢察官指揮偵辦。

碰巧昨日九份地區發生遊覽車火災，兩女也跟著去「看熱鬧」，碰巧被眼尖的警員發現，回報派出所後開始部署人力，埋伏逮人，晚間成功將兩人逮捕到案。

警方詢問後，於今日下午依涉犯竊盜罪嫌將42歲的紹倫高、50歲的圖雅(音譯)移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認定兩人有反覆實施及逃亡之虞，向法院聲請羈押。

基隆地方法院召開聲押庭，認定兩名蒙古籍女子有收押必要，今日晚間裁定二人收押。

基隆地院法官認定兩名蒙古籍女扒手有逃亡、反覆實施之虞，今日晚間裁定收押。(記者吳昇儒攝)

