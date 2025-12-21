2蒙古女2度來台「到九份行竊日籍客」 服刑後驅逐出境

2名蒙古女在九份老街行竊日籍遊客遭判刑。（示意圖，資料畫面）

2名蒙古籍女子今年2度以觀光名義來台灣，並在九份老街鎖定日本遊客行竊，共犯下3起竊案，得手新台幣、日幣現金、信用卡及金融卡，警方掌握監視器及行竊動線後逮捕2人，基隆地院審理後，依竊盜罪分別判處2人有期徒刑3月與2月，刑滿或赦免後依法驅逐出境。

判決書指出，蒙古籍A女與B女於今年8月及11月以觀光名義入境台灣，前往新北市九份老街旅遊，卻趁日本遊客不注意徒手竊取皮夾，B女於8月17日晚間，在「阿妹茶樓」對面平台，偷走1名日籍遊客皮夾，得手新台幣5千元及日幣5萬元；A女則在11月14日下午及傍晚，連續偷走2名日本遊客的皮夾，共得手現金新台幣8千5百元、日幣8萬元、信用卡7張，以及金融卡2張。

警方掌握監視器畫面與行竊路線，追蹤2嫌行蹤，11月15日將2人逮捕，當場查扣日幣、韓幣、美元、新幣、台幣等現金，以及手機、金項鍊、交通卡等物品。

基隆地院審理後認定，2人犯行明確，且坦承犯罪，供述與被害人指證、扣押證物一致，A女涉及2起竊案，法官依竊盜罪判處徒刑3月，可易科罰金9萬元；B女涉1案，則被判處徒刑2月，可易科罰金6萬元，法院同時裁定沒收犯罪所得，2人刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。