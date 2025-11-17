2蒙古籍女多次在台行竊…法官裁定收押

社會中心／新北報導

一名日本旅客日前來台旅遊，卻在新北市九份老街地區遭到行竊，馬上報警請求協助；警方調閱監視器畫面後，鎖定2名蒙古籍女子涉案，正當警方全力追緝期間，最終因為九份老街附近路段發生遊覽車火警，2名蒙古籍女子因「看熱鬧」遭逮；檢察官偵訊後，認定2人有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

據了解，2名蒙古籍女子分別為42歲、50歲，今年8月持觀光簽證多次入境台灣行竊，遭警查辦。本月14日2人又前往新北市瑞芳區九份老街尋找行竊目標，在知名景點阿妹茶館附近見到一名日籍旅客有機可趁，隨即尾隨並伺機下手偷取該名日籍旅客的錢包。

檢警調查，2女來台後，前往北部地區熱鬧的觀光景點，以一人把風、一人動手行竊的模式互相搭配，犯下數起案件。14日又接獲一名日籍遊客表示，皮包疑似在九份老街遭竊，經調閱監視器，果然發現2名蒙古籍女子蹤影，立刻報請檢察官指揮偵辦。

沒想到，由於15日九份老街附近路段恰巧發生遊覽車火警，2女子湊熱鬧時，被警員認出並帶回警局，2人雖否認犯行，但被搜出新台幣、日圓、韓圜的來源又交代不清，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。基隆地方法院召16日開聲押庭，認定2名蒙古籍女子有收押必要，於當天晚間裁定收押。

