2蒙面男搶劫30萬賭金! 強盜案策畫人竟是網站負責人

(民視新聞林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南一名楊姓男子，在賭博網站上贏了三十多萬的賭金，沒想到，網站負責人王姓男子竟然策劃強盜案，先約楊男在路邊交付彩金，其實，已經找好兩名同夥，戴頭套持玩具槍，事先埋伏，等交付彩金後，他離去之後就行搶。警方火速在案發後24小時內，就把三名嫌犯逮捕歸案。





2蒙面男搶劫30萬賭金 強盜案策畫人竟是「他」

兩名嫌犯作案前先戴頭套蒙面，再手膠帶把車牌黏起來。（圖／民視新聞）

兩名頭戴黑色頭套的男子，拿著膠帶，蹲在車頭前，把車牌給黏起來，因為他們準備要犯案。被害人開著黑色轎車深夜返回台南市新化區，一個迴轉後停在住家前，才要下車，這時停在對面的紅色轎車，兩名嫌犯立即開車上前，動手行搶。新化分局偵查隊隊長郭若萱：「王嫌因缺錢花用，竟起強盜犯意，夥同黃、吳二名共犯預先策劃行搶，在賭客取得彩金後，駕駛遮蔽車牌之自小客車尾隨犯案，強盜彩金得手後迅速逃逸。」

一名共犯到東區友人家藏匿時，被員警一眼認出，嫌犯拔腿狂奔，最後還是落網。（圖／民視新聞）

警方調查，被害人楊姓男子在王姓嫌犯經營的賭博網站，贏了賭金三十多萬，雙方約定在路邊交付彩金。王姓嫌犯不想付錢，找同夥策劃這起強盜案，埋伏在被害人家附近等待，等被害人回家時，立即開車過去，脅迫行搶，得手後逃離。警方獲報立即調閱監視器，以車追人，其中一名嫌犯到東區友人家藏匿時，被員警一眼認出，嫌犯拔腿狂奔，最後還是落網。新化分局偵查隊隊長郭若萱：「鎖定涉案車輛與犯嫌身分後，通報各分局展開攔截圍捕，於案發後24小時內，即將主嫌及一嫌拘提到案，隔日再拘提一嫌到案，並查扣做案工具及毒品等物。」經營賭博網站已經違法在先，輸了錢還耍賴，要搶賭客的錢，這下子被抓了，連賭博網站也一併被抄了。警方詢後依強盜、賭博、毒品等罪移送偵辦，檢方聲請羈押獲准。

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

