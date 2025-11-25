2藍委有意參選新竹縣長 林思銘：支持「全民調」決定人選

國民黨立委林思銘。（林思銘辦公室提供／陳薏云台北傳真）

2026地方大選將登場，國民黨新竹縣長人選近日引發關注，國民黨立委林思銘鬆口有意願參加黨內初選，支持以全民調選出適任人選。藍委徐欣瑩也說，大家熱烈的勸進希望她參加黨內初選，將待黨中央公平公正公開的初選機制再做回應。

林思銘指出，基層對縣政建設寄予厚望，他也願意承擔更多責任。不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，他會尊重制度、配合黨的整體布局，支持以全民調選出最適任人選。

林思銘強調，他現在最重要的工作就是把立委本分做好，並把建設拚出來，這就是最實在、最負責任的準備。初選辦法出來後，他支持以「全民調」選出最適任的候選人，國民黨要在2026贏得新竹縣的勝利，團結是決勝關鍵，所以不管最後誰出線，都要齊心一致。

林思銘指出，新竹縣正處在發展轉折點，交通、教育、科技園區擴張與人口快速成長，都需要一位真正理解地方需求、能整合中央與地方資源的縣長。他在地方與立法院的歷練，更明白新竹縣未來的方向與挑戰。

徐欣瑩則表示，民主政治的精神就是以大多數的民意為依歸，欣瑩長期持續的聽見了廣大民眾的心聲，大家熱烈的勸進希望她參加黨內初選，全力爭取民眾的支持，也靜待黨中央公平公正公開的初選機制再做回應。

