黃千瑞／崇學馬光中醫診所院長

爬個樓梯就氣喘吁吁？！走沒兩步路就四肢無力？！咦，可能您的心肺功能卡關了唷~心肺耐力（Cardiorespiratory Endurance），指的是心臟與肺部的循環系統與呼吸系統功能，也是民眾常聽到的「心肺功能」。

而中醫的「心肺」又是什麼呢？「心主血」、「肺主氣」，兩者關係密切，「氣為血之帥、血為氣之母」，當心肺功能調和，則全身氣血穩定、神采飛揚。在《素問·經脈別論》提到「脈氣流經，經氣歸於肺，肺朝百脈，輸精於皮毛。」心雖行血，但若肺失宣肅或肺氣虛弱，日久不癒，就會影響氣血運行。又或者心氣不足，則心血運行不暢，就會出現氣短乏力、胸悶心悸、氣促微喘，尤其銀髮族更容易出現這樣狀況，中醫可以透過「養心補血、潤肺補氣」的方法來照護長輩們的健康。

2藥膳+2穴道=心肺顧好好！行動自如活力滿滿

百合蓮子桂圓粥。（圖／黃千瑞醫師提供）





飲食藥膳補氣血顧心肺

藥膳是中醫養生的重要途徑，透過食物與藥材結合，達到「食補」的目的。以下介紹兩道簡易實用的心肺強化藥膳：

1.黃耆紅棗枸杞雞湯

材料：黃耆10克、紅棗6枚、枸杞12克、雞胸肉或雞腿肉200 克，素食者可用蔬菜豆腐代替。

作法：先將肉品汆燙，與其他材料洗淨後放入鍋中，加水600毫升，大火滾後再小火煮5分鐘。

功效：黃耆能補氣升陽，益衛固表，利水消腫；紅棗補中益氣，養血安神；枸杞滋補肝腎、益精明目。此湯能益氣養血、強心固肺，適合容易疲勞者食用。



2.百合蓮子桂圓粥

材料：百合10克、蓮子5克、桂圓肉3克、白米半杯。

作法：先將百合與蓮子(怕苦者可去芯)泡軟，與白米同煮成粥，最後再加入桂圓肉。

功效：百合養陰潤肺，止咳，清心安神；蓮子補脾養心，益腎固精；龍眼肉補益心脾，養血安神。尤其適合秋冬時節養肺潤燥，還可以改善睡眠不佳。

按摩顧心肺。（圖／黃千瑞醫師提供）





穴位按摩活絡氣血顧心肺

中醫講「氣行則血行」，若氣血運行順暢，心肺自然強健。以下兩個穴位簡單易學，可每日按壓或配合丹田深呼吸練習：

1.膻中穴（任脈）

位置：兩乳頭連線的中點，在胸部正中線平第四肋間隙處。

功效：膻，指胸腔，穴居其中，故名。內為宗氣之海，故又稱「上氣海」。「氣會膻中」能寬胸利氣。

按法：以食指或中指輕按此處，順時針按摩每日早晚各1~2分鐘。

2.內關穴（心包經）

位置：手腕橫紋往上約三指寬，兩筋之間。

功效：《靈樞‧衛氣》「手心主之本，在掌後兩筋之間二寸中。」有寧心安神、寬胸理氣作用。

按法：以指腹按壓輕推30秒後放鬆，重複3次。搭配緩慢呼吸，能幫助心氣平穩。

《黃帝內經》提到「上工治未病」，在疾病發生之前就加以預防，中醫強調氣血陰陽平衡，我們可以透過藥膳食補、穴位按摩、及日常調養，讓我們的心肺功能穩定，血脈流暢及氣息充盈，預防疾病的發生。

