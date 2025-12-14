2處指標性複合型社會住宅 中壢新明市場、平鎮游泳池活化轉型規畫案招標中





持續推動社會住宅，桃園市政府住宅發展處除利用素地興建外，也針對市內舊有建物活化進行規劃，中壢區新明市場、平鎮游泳池即為兩個代表案例，新明市場規劃設計140戶社宅，平鎮游泳池則規劃有460戶，兩個基地的規劃設計案目前正在招標中，預計115年第1季決標開始進入設計，116年開工並於120年開放入住。

住宅處說明，中壢新明市場社宅是桃園首座結合市場的社會住宅，基地距機場捷運老街溪站約500公尺，基地面積為3,205平方公尺，規劃興建總樓地板面積約25,335平方公尺，初估興建地下4地上13層樓，其中有140戶社會住宅，以1房型(室內10~12坪)的配比最高達50%，2房型(室內18~20坪)約30%和3房型(室內20-27坪)20%，興辦後的建築物樓下層提供市場等複合型商場、公托中心、社區式長照機構和身障就業之作業空間，興辦總經費約18億元。



平鎮游泳池現況閒置。

平鎮游泳池基地閒置已久，鄰近國1中壢交流道，基地達9,862平方公尺，預計興建總樓地板面積約75,000平方公尺，約460戶社宅，也是以房型比例1房型最多約50%，2房型、3房型總共50%。未來社宅空間將整合設置運動空間、公托、早療空間和長照機構，將會是桃園規模最大的複合型社會住宅之一，興建總金額也達52億5,530元。

住宅處陳智仁處長說明，兩處招標的基地均涉拆除和興建，新明市場建物本身已有35年歷史被判定為海砂屋且結構有風險，平鎮游泳池也已經30多年且自112年4月閒置至今，市府透過跨局處合作包含經發局、體育局、婦幼局、社會局和兩區區公所對此協調，為在地居民爭取最大公共設施共享空間，社宅也將照顧年輕族群，住宅處也積極努力往1萬戶社宅目標推案。



