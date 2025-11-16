2行人違規穿越馬路 遭員警舉發

(三峽警分局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市三峽警分局二橋派出所員警昨（15）日擔服 20-22 時巡邏勤務時，於21時14分在鶯歌區文化路226巷與文化路口發現 2 名行人未依規定穿越車道，穿越往至文化路224號方向行走，遂上前攔查，並依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款「行人未依規定穿越道路」掣單舉發，處罰新臺幣500元。

然而，民眾事後於 Threads 社群平台發文，質疑：1.該巷口無設置行人穿越道及行人號誌。 2.行人係依車輛號誌綠燈通行，警察誤認行人闖紅燈。 3.員警於未目擊行人實際穿越情形下，以推論方式舉發。 4.發文並指稱員警態度不佳。

三峽警分局指出，警方特另檢視員警微型錄影機全程畫面，行人係於非行人穿越道處穿越車道，且進行穿越時車流綠燈通行中，與行人陳述不符；另員警攔查及舉發過程，未有態度不佳或不當語言情形。

三峽警分局提到，員警微型錄影機畫面已完整保存，並無民眾指稱之態度不佳或「推論、想像」情形。楊姓女子（86年次）及方姓男子（86年次）涉未依規定穿越道路，已依道交條例第78條第1項掣單舉發。

三峽警分局表示，《道路交通安全規則》第134條第二項：未設有前款設施之交岔路口，行人穿越道路之範圍，應於人行道之延伸線內；未設人行道，而有劃設停止線者，應於停止線前至路緣以內；未設有人行道及劃設停止線者，應於路緣延伸線往路段起算三公尺以內；道路交通標誌標線號誌設置規則206條: 在未設行人專用號誌之處，行人面對圓形紅燈時，不管有無箭頭綠燈皆禁止同行；《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款：行人未依規定穿越道路，處新臺幣500元。本案行人係於 無行人穿越道處自行跨越車道，且穿越時車輛號誌為綠燈，有車流行進狀態，認定員警舉發並無不妥。