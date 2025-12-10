2衰人「射龍門」慘輸143萬遭擄 淡水警攻堅逮1惡煞

記者莊淇鈞／新北報導

大批警力到場攻堅救人。（圖／翻攝自Threads @hhh19820215）

新北市淡水警方今天（10日）清晨出動大批警力，在北新路上某住商混和社區攻堅，救出2名疑似因賭債糾紛遭擄的男子，據初步了解，原來是2名友人相約到北市玩「射龍門」，結果從頭輸到尾，之後2人分別被逼簽3萬、140萬本票，但離奇的是，開賭的同夥開車載著被逼簽3萬本票的被害人返回住處社區拿錢，簽140萬本票的被害人則是自行騎機車返回淡水，因此全案仍有諸多疑點尚待警方後續調查釐清。

據了解，有2名互為友人的男子，受邀到台北市中正區某處玩撲克牌「射龍門」，起初邀局方宣稱玩玩而已不用算錢，豈料2人一路輸到底，邀局方後續卻翻臉表示要算錢，逼迫2人分別簽下3萬元與140萬元本票，被逼簽3萬本票的被害人當下表示願意回淡水住處拿錢出來立即償還，隨後便由24歲葉姓男子開車，載被害人返回新北市淡水北新路182巷的住商混和社區住處取款，但另外1名被逼簽140萬本票的被害人，反倒是自行騎機車返回淡水。

轄區淡水警方接獲被逼簽140萬本票的被害人報案求助，循線前往該棟住商混和社區，逮捕涉案的葉姓男子，但因整起案件有諸多疑點，確切發生原因還待淡水警方後續調查釐清。

不良行為，請勿模仿！

