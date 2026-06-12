2親人「探病」被毒駕撞死！醫院女病患崩潰痛哭 聞者鼻酸

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【記者林欣恬／綜合報導】桃園市昨(11)日晚間發生一起重大毒駕死亡車禍，一名年約30歲的張姓男子涉嫌吸毒後駕車上路，因拒絕警方攔查高速逃逸，途中失控衝上人行道，撞上兩名正在停等紅燈的路人。兩名傷者送醫搶救後仍宣告不治，張男則因傷陷入昏迷，送醫後於今晨2時許不治。事故造成兩個家庭瞬間破碎，因事故發生地點就在桃園敏盛綜合醫院步行僅兩分鐘處，一名女網友在社群平台上曝光警方進醫院尋人，在病房內的家屬聞訊失聲痛哭情形，令人鼻酸。

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探病竟成最後一面！昨日晚間一名正在桃園敏盛醫院住院準備隔天手術的網友，在社群平台發文分享自己親歷的心碎一幕。她表示，當晚正準備禁食就寢時，突然看見護理師拿著照片在病房內四處尋找病患家屬。沒想到照片中的人，竟是隔壁病床阿姨的親人。

該名網友表示，阿姨在確認照片身分後，隨即有4名警察與護理師進入病房說明情況，原來醫院外不久前發生了嚴重的毒駕事故，而被撞送醫的傷者正是阿姨的家人。

「阿姨得知消息後忍不住崩潰痛哭，最後還一直擔心會不會打擾到我休息。」原PO表示，自己完全沒有被打擾，只是聽著阿姨的哭聲，內心同樣難受不已。

她透露，自己的家人稍早才剛從同一條路經過，也是幫忙送來住院用品。她感嘆：「如果時間再晚半小時，誰也不知道會發生什麼事。」

貼文曝光後，大批網友湧入留言區表達不捨與憤怒。有網友表示：「會在那個時間出現在醫院附近的，很多都是病人家屬。」、「沒生病的人卻比病人更早離開，真的太殘酷了。」也有人直言：「毒駕比酒駕更可怕」、「毒品販賣者和毒駕者都不該再害人」。

另有桃園民眾主動表示願意提供協助，「如果阿姨需要買飯、跑腿或其他幫忙，我可以協助」，盼能在悲劇發生後給予家屬一些溫暖。

該事故現場在桃園區經國路和天祥三街口，距離桃園敏盛綜合醫院僅步行約兩分鐘處。桃園市消防局提供

張姓男子毒駕撞死2人，自己也殞命，張男妻子和妹妹到醫院等候相驗。翻攝畫面

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