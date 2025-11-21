2言情小說出版社先後熄燈 席絹「最後情書」曝 于晴感性道別

過去風靡一時的言情小說，隨著網路時代到來，市場逐漸萎縮。先是狗屋出版社於9月時畫下句點，萬達盛出版社近日也在臉書發文，表示已達「說再見的時刻」。知名作家席絹、于晴也寫下與讀者的告別信。相關文章曝光後，讓忠實讀者們都相當不捨。

萬達盛在臉書粉專留言表示，世事如書，有開篇，也終將有落幕的時刻。隨著時光的流轉與環境的變遷，他們即將畫下句點。這不是一場告別愛情的離散，而是一部漫長故事的尾聲，柔軟而充滿感謝。每一位作者的筆跡、每一位讀者的反饋、每一次書頁的翻動，都是他們珍藏的美好。

廣告 廣告

席絹則以「最後一封情書」寫下告別信，她稱「世道的各種變啊，在她們這一代真的是快得不可思議，快得應接不暇手足無措，還沒想好要怎麼因應、怎麼習慣呢，下一波浪潮又狂拍了過來，將人瞬間淹沒。」

她還提到，當AI變得無所不能時，創作者都在問，「我們還有存在的必要嗎？我們還有生存的空間嗎？」其實是有的，至少現在，那寶貴的靈光一閃，是數據無法模仿出來的、計算出來的專屬於人類的財富。只是目前純粹以文字表達出來的美麗與訴說的故事，無法在這影音炫麗與熱鬧成為主流的市場，擁有一片屬於自己的天地。

于晴以「今日以別，從此各奔東西」為題，跟讀者告別，她稱「我們曾有共同的美好交流，如今，各自前進。希望有一天，被美好累積的我們會再次相遇，屆時，綠意盎然，相視而笑」。

粉絲們對於曾經熱愛的作者發文告別，紛紛留言稱「從10來歲，看到40歲真的從青春看到白髮蒼蒼，謝謝你們」、「好想席絹唷！希望還有機會寫」、「謝謝你陪伴我的青春，讓我認識小說的美好」、「致青春！學生時代因為有你們才不孤單，感謝您們！祝未來一切安好」。

更多中時新聞網報導

張信哲巴黎撩粉 預告明年東京見

UBL》林立憶國體奪冠 經典賽看身體狀況

皮膚病源於臟腑 中醫改善防過敏