2詐團車手遭被害人痛毆 車上衝突失控自撞騎樓

社會中心／綜合報導

詐騙集團也有踢到鐵板的時候！昨天（13日）新北市新店區發生車禍意外，被害人原本和2名詐欺車手約在車內交付款項，結果爆發肢體衝突，被害人1打2痛扁車手，最後車輛失控自撞，車手怕被警察抓到，連詐騙款項都來不及拿走，就趕緊逃跑，結果今天（14日）仍被員警找上門逮捕。

不遠處一輛白色轎車急轉，失控衝撞騎樓梁柱，還差點把路人撞飛，但駕駛座的黑衣男下車立刻逃跑，沒多久副駕乘客也開溜，原來他們都是詐欺車手。時間退回幾分鐘前，當時白色車輛本來好好的開在中線車道上，突然整台車往右前方暴衝自撞，但當時車內到底發生什麼事？13號下午2點詐騙集團和被害人約在新北市新店區北新路二段見面，並要求在車內交付300萬元款項，但過程中，雙方金額沒喬攏，爆發爭執，被害人就和兩名車手打了起來，導致車輛失控自撞，車手怕被警察抓，連錢都沒拿，就落荒而逃。

廣告 廣告

2詐團車手遭被害人痛毆 車輛自撞梁柱逃逸仍被警逮

2詐團車手遭被害人痛毆 車輛自撞梁柱逃逸仍被警逮（圖／民視新聞）逃跑也沒用，事發隔天兩名車手馬上就被警方逮捕，另外兩名監控手也一起落網，而台北市信義區也發生當街逮車手的案件。員警vs.車手：「你的手機呢?控制了控制了，來下車，放輕鬆啦，我都沒有真打。」警方獲報被害人遭詐騙180萬元，於是喬裝成外送員，趁車手和被害人交付款項時，立刻拉開車門表明身分逮人。信義分局吳興街派出所長林健智：「指引被害人佯稱配合面交，信義分局吳興街派出所長林健智，並成功逮捕前來面交之林姓車手。」

2詐團車手遭被害人痛毆 車輛自撞梁柱逃逸仍被警逮

2詐團車手遭被害人痛毆 車輛自撞梁柱逃逸仍被警逮（圖／民視新聞）詐騙集團想騙走血汗錢，結果一個遭被害人痛扁自撞，一個被埋伏員警逮捕，雙北兩件詐騙案，通通踢到鐵板，錢沒拿到，反而先把自己送到警局。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：2詐團車手遭被害人痛毆 車輛自撞梁柱逃逸仍被警逮

更多民視新聞報導

小貨車急換車道自撞翻車 國3隧道「青菜灑滿地」

禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒

捷運又騷動！男子失控闖圓山站閘門 警方果斷管束

