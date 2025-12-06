即時中心／徐子為報導



宜蘭、台北昨（5）天分別有員警在執行交通勤務時受傷，副總統蕭美琴今表示，她下午已與行政院長卓榮泰探視2名員警，並向傷者、家屬表達慰問，希望大家一起為員警祈福、集氣，盼望早日平安康復。





蕭美琴今晚在臉書粉轉發文表示，昨天在宜蘭與台北有員警在執行交通管制勤務時，不幸發生事故，對此她感到十分不捨。



蕭表示，她已在今下午與卓院長一起前往探視兩位員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。



副總統坦言，這兩起事件都讓人非常難過。希望大家一起為兩位員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。

原文出處：快新聞／2警值交管勤務受傷 蕭美琴：已與卓揆前往探視慰問

