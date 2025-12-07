2警執勤副總統勤務遭撞受傷 羅智強批行政院：無視基層警血汗

副總統蕭美琴5日前往宜蘭視察，回程途中發生宜蘭一名林姓員警在交通管制時，遭廂型車撞擊。而同一天晚上，副總統車隊行經台北市大安區時，大安分局交通分隊曾姓小隊長也在執行勤務，不幸與一輛自小客車發生碰撞，導致骨折。對此，國民黨立委羅智強就直言，警察勤務包山包海且不分平假日，加上工時超長，危險程度遠高於一般公務員，在野黨在立法院修正《警察人員人事條例》，行政院卻拒絕編列預算，無視基層警消的血汗。

國民黨立委羅智強去醫院探視大安分局交通分隊的曾姓小隊長。（圖／羅智強臉書）

蕭美琴5日訪問宜蘭，但年僅24歲的林姓員警遭1輛廂型車撞擊，重傷送醫，經緊急救治後情況穩定，已轉至台北榮民總醫院不料，蕭美琴回到台北，38分鐘後，北市警大安交通分隊55歲曾姓警員，在建國南路與瑞安街244巷口幫清道時，遭到迴轉的自小客車撞上，手部骨折被送醫，目前治療後狀況穩定

蕭美琴6日受訪時表示，有員警執勤期間發生事故，感到難過跟不捨，與此同時在台北也有員警在執勤時受傷，現在還在醫院治療中，「這兩位員警我們都希望大家為他們集氣，希望他們能夠平安康復」。

副總統蕭美琴得知2名員警遭撞後受訪表示難過與不捨。（資料照／中天新聞）

對此，羅智強今日在臉書發文表示，這名任職大安分局交通分隊的曾姓小隊長，出現右手骨折和四肢擦挫傷，大安區是他的選區，選區員警因公受傷，自己也特別到醫院慰問，關心曾小隊長的傷勢，包個小紅包壓壓驚，祝福他早日康復。

羅智強提到，警察勤務包山包海，不分平日假日工時超長，工作危險程度遠高於一般公務人員。台南市發生一名黃姓女警員，6日晚間取締違規停車時，遭車主以斧頭砍傷。

羅智強直言，警察執行勤務，不時面臨暴力、意外等各種生命威脅。我們修正《警察人員人事條例》，為的就是要幫高危勞、高風險的警消們多增添一分保障。很遺憾行政院長卓榮泰以一句「窒礙難行」，即拒編預算，無視基層警消的血汗。

羅智強批行政院無視基層警消的血汗。（資料照／中天新聞）

最後羅智強感謝每位堅守崗位警察同仁的辛勤付出，期盼大家在守護民眾安全的同時，也都能平平安安。

