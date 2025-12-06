2警執行交管勤務遭撞 蕭美琴：下午和卓榮泰探視慰問盼傷者早日康復

２警因為其執行交管遭撞，蕭美琴發文表示下午前往醫院探視。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴昨日（5日）宜蘭視察，當地林姓員警在交管勤務中遭小貨車撞重傷，引發討論。對此，蕭美琴下午6點於臉書發文表示，她和行政院長卓榮泰下午前往醫院探視，包含台北市交管執勤受傷的員警，向2位傷者表達慰問並盼望能夠早日康復。

蕭美琴於昨日前往宜蘭視察，其中宜蘭一名24歲員警，休假被召回執行交管被撞重傷，另外在台北市一名員警也是因蕭美琴行程執行交管被撞骨折，2起車禍引發在野批評。

下午蕭美琴於臉書發文表示，針對昨日在宜蘭及台北2名員警執行交管勤務時不幸發生交通事故，表達不捨。她說，下午已和卓榮泰一起探望2位員警，並向他們及家屬表達慰問，感謝醫療團隊投入治療工作。

廣告 廣告

蕭美琴說，這2起事件讓人非常難過，希望大家為受傷員警祈福、集氣，盼望能早日康復。



回到原文

更多鏡報報導

替蕭美琴清道又出事！宜蘭警才被撞命危 38分鐘後北市警也遭撞骨折

宜蘭警交管重傷王鴻薇批蕭美琴以私害公 民進黨縣黨部：公務行程勿造謠

支援蕭美琴勤務遭撞！宜蘭24歲警一度傳命危 家屬淚崩：休假還貼班