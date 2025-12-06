2警執行副總統交管遭撞重傷 蕭美琴：今午已與卓榮泰前往探視

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

副總統蕭美琴昨（5）日前往宜蘭視察，車隊晚間返回台北，宜蘭一名林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車高速衝撞成重傷，沒想到，副總統車隊近40分鐘後回到台北時，北市大安分局交通分隊一名曾姓副分隊長值勤開道時，也與一輛小客車發生碰撞，導致右手骨折、四肢擦挫傷，目前住院休養中。蕭美琴今（6）日表示，對於兩起交通事故，她感到十分不捨，她已在今日下午與行政院長卓榮泰一起前往探視兩位員警，向傷者以及家屬表達慰問，盼望他們早日康復。

副總統蕭美琴昨（5）日前往宜蘭礁溪關心金柑產業，車隊晚間要返回台北時，卻發生兩起員警遭重車禍事故。（圖／取自臉書／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

蕭美琴昨日前往宜蘭礁溪視察，關心金柑產業，晚間車隊要返回台北時，礁溪警分局24歲林姓警員執行交管勤務，卻遭一輛7人座廂型車撞擊身受重傷，送往陽明交通大學附設醫院，歷經3小時的急救後情況已穩定，後續將由台北榮民總醫院接手繼續治療。

無獨有偶，在近40分鐘後，副總統車隊返回台北，北市大安分局交通分隊一名曾姓副分隊長也因執行車隊開道勤務時與車輛發生碰撞，導致右手骨折、四肢擦挫傷。

蕭美琴今天上午受訪表示，她感到非常難過與不捨，她要特別感謝宜蘭陽明醫院的醫療團隊，在第一時間給予急救，在凌晨時把受傷員警送到台北榮總，由他們的醫療團隊接手後續治療，希望員警能早日康復；此外，台北市也有另外一位員警，在執勤期間發生相關事故，現在在醫院治療當中，希望大家能為這兩位員警集氣，期盼他們能平安、康復。

蕭美琴傍晚也於臉書發文，提及昨日在宜蘭與台北分別有2名員警在執行交通管制勤務時，不幸發生交通事故。對此，她感到十分不捨。「我已在今日下午與卓院長一起前往探視兩位員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。」蕭美琴說，這兩起事件都讓人非常難過。希望大家一起為兩位員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。

