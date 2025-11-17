「2警察」洗車場抓人！女友嚇壞報案「揭真相」：他想分手 4人下場曝光

記者羅欣怡／桃園報導

女友看男友被抓走，懷疑對方警察身份，立即向警方報案。（圖／翻攝畫面）

桃園一間洗車場，昨（16日）晚間突然衝進2名自稱員警的男子，帶走邱男以及卓姓洗車場老闆，邱男的女友嚇壞，懷疑上門的根本不是警察，於是第一時間報案，警方半小時後找到邱、卓2人，確認是邱男想和女友分手，自導自演的鬧劇一場，遭警方函送法辦。

兩名「假警察」衝洗衣店抓人。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面中，兩名男子衝進洗車場，直接將邱男和卓姓老闆拉走，當下留著一頭長髮、身材纖細的女生為了保護男友，衝上前質問對方：「你是哪個分局的？」對方只回：「我們在辦案，妳滾旁邊一點」，接著就把邱、卓兩人帶走。

洗車廠老闆幫忙出餿主意，找來兩名友人充當警察抓人。（圖／翻攝畫面）

邱男想跟女友分手，想到曾說「再被警察抓」就分手，於是自導自演。（圖／翻攝畫面）

女友擔心邱男的安危，隨即向警方報案，經過半小時的搜尋，竟直接在路邊發現2人的身影，上前一問才得知，原來邱男想和女友分手又分不掉，想到曾和女友約好「再被警察抓走就分手」，因此找來兩名友人偽裝警察，聲稱邱男等兩人涉案將其帶走，希望女友知難而退，才會自導自演這場鬧劇。最後，警方依《誣告罪》將邱、卓以及配合演出的「假警察」函送法辦。

