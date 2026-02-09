2警重傷！陸男開藍寶堅尼東京撞警車 丟包受傷女伴肇逃後投案

日本東京中央區築地大橋昨（8）日因降雪導致路面結冰，同一時段發生多起交通事故。當警方到場處理時，一輛藍寶堅尼竟追撞警車，造成2名員警重傷。肇事的中國大陸籍男駕駛在案發後逃逸，當日晚間才前往警局投案。

築地大橋昨日發生肇事逃逸事件。（圖／NNN）

根據《日本電視台》，警視廳指出，事發於當地時間昨日凌晨5時許，築地大橋上有一輛自用車與計程車發生碰撞。怎知，正在處理事故的警用車輛，突被41歲大陸男子劉長然駕駛的藍寶堅尼從後方高速撞上，導致年齡分別為51歲與49歲的男員警頸椎骨折等傷勢，需療養約1個月。

劉長然肇事後駕車離開現場。當時車內還載有一名20多歲的外籍女子，同樣傷勢嚴重，但被遺留在現場。警方隨即將此案列為重大傷害肇事逃逸案件展開偵辦。

另據《每日新聞》，警方調查指，肇事車輛當時仍使用一般輪胎，且疑似以超過法定速度行駛，認定可以危險駕駛進行指控。

劉長然於當晚前往警署投案。面對警方調查，他已承認肇事逃逸，並供稱，「我確實撞上了停在左側的車輛。當時我自己也受傷，疼痛難忍，所以才離開現場前往醫院」。

據悉，築地大橋當日在同一時段接連發生4起交通事故，涉及8輛車輛，包含劉長然在內共7人分別受到輕重傷。

