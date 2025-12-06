2警「副總統勤務」遇車禍受傷！蕭美琴：已和卓榮泰去探視
副總統蕭美琴5日前往宜蘭，行程期間，在宜蘭和台北先後有兩名員警因交通事故受傷，引發關注。蕭美琴今天（6日）表示，她對此十分不捨，並透露已在下午與行政院長卓榮泰前往探視兩位員警，同時向傷者以及家屬表達慰問。
蕭美琴5日前往宜蘭，在行程期間，一名年僅24歲的林姓員警遭1輛廂型車撞擊重傷送醫，經緊急救治後情況穩定，後轉院至台北榮民總醫院。不料，蕭美琴回到台北時，北市警大安交通分隊55歲曾姓警員，在建國南路與瑞安街244巷口幫清道時，遭到迴轉的自小客車撞上，手部骨折被送醫，目前治療後狀況穩定。
蕭美琴今天晚間在臉書上發文表示，昨日在宜蘭與台北，分別有兩名員警在執行交通管制勤務時不幸發生交通事故，「對此，我感到十分不捨。」她透露，「我已在今日下午與卓院長一起前往探視兩位員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。」
「這兩起事件都讓人非常難過。」蕭美琴說，希望大家一起為兩位員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。
