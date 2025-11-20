2警「違停沒開單」被控圖利停職 二審再判無罪

台北市 / 綜合報導

台北市2名員警於2022年在轄內處理無牌車違停案時，沒有依照規定開單，遭到民眾舉發，被檢方以圖利罪起訴，2名員警也因此遭到停職，等待審判的三年間暴瘦20公斤，精神也承受極大壓力，一審獲判無罪後好不容易返回工作岡位，但檢方提起上訴，日前高等法院一樣維持無罪判決，雖然可再上訴，但員警能暫時放下心中的石頭。

口角越演越烈誰也不讓誰，民眾把車停在人行道，被開單取締不滿只有自己受罰，和警方爆發衝突，員警處理交通違規開單與否，都有民怨甚至有員警因此捲入官司。

3年前葉姓、應姓兩名員警，在延平北路七段上，驅趕紅線違停的車輛沒有開單，沒想到事後被市民檢舉告發，遭到檢方依照貪污罪嫌起訴，當事車主賴先生說：「因為我在這邊，有人在施工啦，我稍微停那邊啦，那我當然是認為說，我停在私人的土地上面，我有什麼問題，開個單也沒多少錢，我塞錢有意義嗎，沒有意義啦，他就被起訴說他貪污，很莫名其妙。」

當時違停的車主還原現場，其實是趁車流多員警不注意，趁隙將車開到別處停放，檢方主張兩名警員在2022年8月11日，處理賴姓男子將無牌車輛停放紅線的案件時，沒有依照規定開單，兩名員警因此遭到停職，一審認定員警不熟悉法律，誤認自己有裁量權才會沒開罰，2人僅行政上疏失判無罪，二審在日前也宣判維持無罪判決。

當事律師查克說：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送到自己，2-30年的警察生活。」高院認定沒有積極證據，足以證明2人另有其他圖利目的，認定一審判決並無不當因此維持原判，仍可上訴。

當事律師查克說：「(員警)就是沒辦法睡覺，然後也吃不下去，然後去診斷之後，罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤，因為這個案件，光起訴的這個階段就暴瘦20幾公斤。」2名員警因為一張沒被開出的紅單，成為貪污罪被告三年間吃了不少苦頭，如今好不容易再判無罪，只希望事件可以就此畫下句點。

