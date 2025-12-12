2貓病死要求貓舍退款！ 控遭「甩棍威脅」 業者：只是防身

消費者指控，販售的2隻小貓，都在2週內接連生病死亡，消費者上門談判時，控訴老闆「拿出甩棍」威脅（圖／TVBS）

高雄一家貓舍，被消費者指控，販售的2隻小貓，陸續因為肺炎、貓瘟，都在2週內接連生病死亡，消費者上門談判時，控訴老闆「拿出甩棍」威脅！老闆親自出面澄清，強調是對方講話激動，才會拿甩棍出來防身，也願意賠償貓咪售價，但對方卻開口要求9萬賠償金。

貓舍老闆表示，當消費者一行5人上門要求賠款時，談話氣氛逐漸激烈。老闆解釋：「他們就是要我賠款項，他們講話越來越激動，我把甩棍拿出來，甩開就這樣子，我就這樣告訴他，請你離開請你馬上離開。」老闆強調這只是自保行為，並非威脅。

老闆親自出面澄清，拿出甩棍，還原當時，被5人逼著談判的場面，強調只是要自保防身（圖／TVBS）

關於貓咪死亡的爭議，貓舍老闆解釋第一隻貓在消費者飼養14天後因肺炎死亡，但消費者並未提供診斷證明書。貓舍後來以半價售出第二隻貓作為補償，但該貓在消費者帶回家第6天後被診斷出患有貓瘟。老闆強調：「貓瘟這是非常可怕的東西，如果我的店內那隻貓有貓瘟的話，我這裡全部的幼貓，20幾隻會全滅。」他堅稱貓舍內不可能有傳染力如此高的貓瘟。

老闆表示「她現在要我付5萬6千元的賠償金，最後又提升到9萬，為什麼提升到9萬，她說什麼家裡家具，因為貓瘟感染。」由於雙方無法達成共識，貓舍老闆已請律師介入處理。

據了解，消費者在社群媒體發文控訴，稱11月花了42000元購買第一隻小貓，當時獸醫已檢查出「輕微上呼吸道感染」，但店家卻稱只是「過敏打噴嚏」。不久後，小貓病況急轉直下，兩週內死亡。之後以14000元購買的第二隻貓確診患有貓瘟，同樣在短時間內死亡，這才促使消費者帶人前往貓舍談判。

老闆願意按照契約內容賠償，但消費者卻提出9萬高額賠償要求，雙方沒有共識（圖／TVBS）

高雄市消保官主任殷茂乾表示：「雙方沒有辦法共識，請消費者向市府消費者服務中心提出申訴。」經動保處調查，該貓舍確實持有合法許可證，但此事屬於消費糾紛範疇。對消費者而言，短時間內失去兩個小生命，不僅是金錢損失，更要承受情感上的傷痛。

